New Holland T.6 160 dostępny również z przekładnią Dynamic Command. Ile kosztuje?

Marka New Holland oferuje obecnie przekładnię Dynamic Command, która pojawiła się wcześniej chociażby w modelu T.5, w 6-cylindrowym ciągniku T.6 160. I właśnie takim traktorem mieliśmy okazję w ubiegłym tygodniu pracować podczas pokazu zorganizowanym przez New Holland w okolicach Kutna.

Traktor T.6 160 DC, który pojawił się w sprzedaży od lata tego roku, został wyposażony w 6-cylindrowy silnik NEF o pojemności 6,7 l z technologią podwójnego sprzęgła i bezstopniową przekładnią pozwalając jak zapewnia producent zwiększyć efektywność i wydajność.

Przekładnia w którą wyposażono model T.6 DC to konstrukcja z 24 biegami do przodu i do tyłu, została opracowana we własnym zakresie przez markę New Holland. Konstrukcja z 8-stopniową zmianą biegów za pomocą przycisku przy użyciu technologii podwójnego sprzęgła i automatyczną zmianą 3 zakresów za pomocą przycisku zapewniać ma najlepszy bieg do wykonywanego zadania.

Producent podkreśla niewyczuwalne zmiany przełożeń w czasie pracy i optymalne dobranie ich do wykonywanej pracy co można było dobrze zauważyć podczas jazd testowych. Ciągnik świetnie radził sobie z wybieraniem biegów a ich zmiana odbywała się niezauważalnie przez co można było odnieść wrażenie, iż pracujemy na w pełni automatycznej skrzyni jaką znamy chociażby z samochodów.

Bardzo duży nacisk położono w nowym modelu na funkcje automatyczne, które umożliwia wydajną pracę przez cały dzień. Wśród nich jest system regulacji prędkości jazdy GSM II, który został stworzony z myślą o zwiększeniu wydajności ciągnika przez automatyczne utrzymywanie ustawionej przez traktorzystę prędkości docelowej przy jednoczesnej redukcji zużycia paliwa.

Inną funkcją zwiększającą wydajność jest inteligentne przełączanie zakresów, które zapewnia wybór właściwego biegu przy zmianie zakresu przy pominięciu biegów w zakresach, które zachodzą na siebie, dzięki czemu osiąga się szybkie przyśpieszenie i sekwencyjny wybór przełożenia.

Ciągnik T6.160 Dynamic Command został również wyposażony w podłokietnik SideWinder II ze zintegrowanym monitorem z kolorowym ekranem dotykowym IntelliView IV i wielofunkcyjną dźwignią sterowania CommandGrip, która dzięki funkcji Smart Range Shift Gear umożliwia szybką zmianę przełożeń i zakresów poprzez rozmieszone ergonomicznie przyciski na dźwigni.

W serii T6 fabrycznie zainstalowano system automatycznego prowadzenia IntelliSteer, ze wszystkimi poziomami sygnałów korekcyjnych. Do wyboru są 4 opcje : przygotowanie pod nawigację lub poziom nawigacji automatycznej 1: jak poprzedni + kontroler NAV + antena 372 + sygnał korekcyjny gotowy EGNOSOS. Kolejnym poziomem jest nawigacja automatyczna poziom 2: jak wyżej + kod odblokowujący dla sygnału korekcji CenterPoint RTX. Na najwyższym poziomie znalazła się nawigacja automatyczna poziom 3 wyposażona dodatkowo w modem RTK lub GSM. Niezależnie od opcji jaką wybierzemy wszystkie poziomu są zintegrowane w monitorze IntelliView IV.

Ceny nowego modelu startują z poziomu 280 tys. zł netto.