Futurystyczna maszyna stworzona przez New Hollanda i studio Pininfarina

Kilka dni temu na targach Sitevi 2021 marka New Holland Agriculture zaprosiła nas do spojrzenia w przyszłość, prezentując swój innowacyjny koncepcyjny ciągnik bramowy Straddle Tractor Concept, zaprojektowany specjalnie w celu spełnienia wysokich wymagań związanych z uprawą winorośli w wąskich winnicach, typowych dla regionów uprawy win klasy premium: Szampanii, Médoc i Burgundii.

Tamtejsze przedsiębiorstwa produkują duże ilości wysokiej jakości wina, z winogron uprawianych w rzędach o szerokości poniżej pół metra, często na stromych zboczach i w winnicach ulokowanych na niewielkim obszarze. W takich warunkach winogrona zbierane są ręcznie, a większość prac związanych z utrzymaniem winnic wykonywana jest za pośrednictwem ciągnika pracującego ponad rzędami.

W opracowaniu Straddle Tractor Concept przez markę New Holland współuczestniczyła firma Pininfarina, otwierając tym samym nową erę dla najwęższych winnic. Firma Pininfarina opracowała bowiem futurystyczne wzornictwo zorientowane na wysoki komfort i poziom bezpieczeństwa kabiny oraz przygotowanie pod elektryczny napęd, zgodnie ze strategią Lidera Czystej Energii realizowaną przez markę New Holland.

Projekt przedniej części maszyny łączy zaś funkcjonalność ze stylem. Inspirowany kształtem kieliszka do szampana – wysoki, szeroki na górze i zwężający się ku dołowi – stanowi odniesienie do hodowców winorośli klasy premium, stanowiących główną bazę klientów. Kształt ten, wraz z przeszkleniem na całym obwodzie ciągnika, zapewnia operatorowi wyjątkowa widoczność winorośli dookoła maszyny.

Ogólna konstrukcja zewnętrza wyróżnia się płynną i dynamiczną linią inspirowaną branżą motoryzacyjną. Odsłonięta rama nadaje jej natomiast sportowego wyglądu. Kształt kabiny, ustawionej pod kątem w kierunku jazdy, dodaje pojazdowi dynamizmu. Wnętrze, do którego można się łatwo dostać poprzez szerokie, pojedyncze drzwi i wyposażone w obrotowy fotel, oferuje niezwykle komfortowe środowisko pracy. Wykorzystanie drewna nadaje kabinie komfortowego, luksusowego wyglądu i ponownie odwołuje się do działalności klientów, nawiązując do drewna, z którego wykonane są beczki wina.