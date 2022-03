New Holland rozszerza ofertę pras zmiennokomorowych o nowy model Pro-Belt

Nowa prasa rolująca Pro-Belt zostanie zaprezentowana po raz pierwszy podczas lokalnych wydarzeń na kilku kluczowych rynkach, by następnie zostać oficjalnie wystawiona podczas targów SIMA i Eima.

New Holland Agriculture rozszerza ofertę zmiennokomorowych pras rolujących o nową serię pras premium Pro-Belt. Ta prasa rolująca klasy premium jest wszechstronną, wysoko wydajną i wytrzymałą prasą, która pozwala formować bele o idealnym kształcie przy zbiorze każdej uprawy roślinnej.

– Opracowaliśmy serię Pro-Belt, aby odpowiedzieć na szczególne potrzeby usługodawców i rolników, którzy odnotowują duże roczne zużycie swoich pras. Jej niezawodność to kluczowy składnik ich sukcesu, ponieważ radzi sobie ona równie dobrze wtedy, gdy okno zbiorów ulega przyśpieszeniu bądź opóźnieniu. Wyróżnia się wyjątkową wydajnością produkcyjną we wszystkich warunkach zbiorów plonów, zapewniając stopnień zgniotu umożliwiający zachowanie właściwości odżywczych świeżo zebranych upraw. Co więcej, ta niezrównana wszechstronność oraz wydajność okraszone są stylowym, zoptymalizowanym wzornictwem. Seria Pro-Belt została zaprojektowana w oparciu o informacje zwrotne zebrane przez New Holland podczas licznych, prowadzonych na całym świecie testów polowych u klientów – od Ameryki po Australię, Nową Zelandię i Europę, podczas których wyprodukowano łącznie 150 tys. bel. Uczestnicy w jasny sposób sformułowali charakterystykę parametrów, które uważali za fundamentalne: wszechstronność w zakresie rodzaju plonu, pojemność oraz stopień zgniotu beli i wygląd. Bele uformowane prasą zapewniają wyśmienitą wydajność pod każdym względem – powiedział Simon Nichol, dyrektor ds. produktu w segmencie maszyn do zbioru siana i paszy w New Holland.

Nowa prasa została opracowana z myślą o niezawodności i trwałości, z dzieloną przekładnią zapewniającą wysoką sprawność mechaniczną i solidność oraz usprawnioną konstrukcję z mniejszą liczbą mocniejszych komponentów i części ruchomych. Masywny rotor o średnicy 520 mm wraz z aktywną opuszczaną płytą podłogową zapewniają operatorowi wgląd w przepływ plonu i pozwalają mu osiągnąć maksymalną wydajność, wysoką przepustowość i ciągłe podawanie materiału roślinnego.

Prasa jest uniwersalna i sprawdza się bardzo dobrze przy zbiorze kiszonki, jak i suchej słomy, produkując w sposób ciągły idealnie uformowane, sztywne bele o wysokim stopniu zgniotu, co ułatwia ich składowanie i przeładunek. Dzięki wydajności pracy sięgającej 30 ton na godzinę oraz zagęszczeniu na poziomie 140 kg/m3 w przypadku słomy, seria Pro-Belt umożliwi szybsze formowanie bel, a co za tym idzie sprzątnięcie pola w krótszym czasie i większą liczbę uformowanie bel.

New Holland zaprezentuje wstępnie swoją nową serię Pro-Belt podczas pokazów na lokalnych wydarzeniach we Francji, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie 2022 r., przygotowując się na oficjalne wprowadzenie na rynek w listopadzie, podczas targów SIMA w Paryżu we Francji oraz podczas wystawy Eima w Bolonii we Włoszech.