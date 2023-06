New Holland rozbija bank sprzedaży kombajnów we Francji

Ogłoszone właśnie wyniki sprzedaży kombajnów zbożowych we Francji za rok 2022 dla niektórych okazały się sporym zaskoczeniem, bo maszyny New Holland zdeklasowały konkurencję.

Francja ma niezwykle silny rynek rolniczy i mimo coraz częstszych protestów tamtejszych rolników sprzedaż kombajnów ma się doskonale. Jak pokazują ogłoszone właśnie dane, sprzedaż kombajnów w 2022 r. trzyma się stabilnie, a nawet wykazuje stałą tendencję wzrostową o 2,25% w porównaniu do 2021 r.

Ilość sprzedanych kombajnów w ubiegłym roku we Francji wyniosła 1585 szt. To poważny rynek dla wszystkich producentów tych maszyn, ale jak widać po danych, rynek ten się zmienia. Jeszcze rok wcześniej prym wiódł Claas z 37,8% sprzedażą w tym segmencie. Dzisiejsze dane pokazują aż 10-procentowy spadek zainteresowania kombajnami niemieckiego producenta, co może dziwić, bo ostatnie lata były bardzo stabilne dla maszyn Claas.

Liderem sprzedaży kombajnów we Francji został New Holland, który z drugiej pozycji (30,5% w 2021 r.) wybił się na pierwszą i “skosił” w ub. roku 36,3% sprzedaży. Ten niewątpliwy sukces można przypisać krótkim terminom od zamówienia do odbioru maszyny. Trzeba tu pamiętać, że New Holland ma w Europie dwie ogromne fabryki kombajnów: Zedelgem (Belgia) i Płock, które pracują pełną parą.

Sytuację na francuskim rynku poprawił też John Deere, który również umocnił się w ciągu roku z 14,4% do 20,5%, wracając na swoje stabilne miejsce w wolumenie sprzedaży kombajnów nad Loarą.

Co ciekawe, maszyny Case IH utrzymały stabilną czwartą pozycję z 8,1% sprzedażą. Na piątym miejscu z silnym spadkiem sprzedaży z 4,8% w 2021 r. na 2,9% zameldował się Fendt.