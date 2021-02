New Holland przedstawia nowości na sezon 2021 i zapowiada wirtualne targi rolnicze

Dzisiaj odbyła się pierwsza wirtualna europejska konferencja prasowa marki New Holland Agriculture, podczas której przedstawiona została strategia i oferta produktowa na pierwszą połowę 2021 r.

To jedno z trzech cyfrowych wydarzeń marki, zaplanowanych na luty w celu utrzymania stałego dialogu ze jej pracownikami, dealerami oraz przedstawicielami prasy w czasach, gdy dotychczasowe możliwości spotkania są ograniczone ze względu na restrykcje

związane z epidemią Covid-19.

Stabilne osiągnięcia w wymagających czasach

Europejski rynek sprzętu rolniczego bardzo ucierpiał, wielkość rocznej sprzedaży we wszystkich segmentach spadła, pomimo gospodarczego ożywienia w wielu krajach w drugiej połowie roku. W tym kontekście marka New Holland zamknęła rok z jedynie nieznacznie obniżonym ogólnym udziałem w rynku i zachowała swoją pozycję lidera na rynkach takich jak Włochy, Polska, Dania, Belgia, Holandia, Portugalia i Ukraina.

– Na poziomie globalnym marka New Holland zamknęła rok uzyskując stabilne wyniki, co potwierdza siłę naszej marki. Celem naszych działań w 2021 roku będzie konsolidacja naszej wizji marki oferującej pełną gamę asortymentu. W tym celu będziemy kontynuować rozwój naszej pełnej oferty asortymentowej, aby zapewnić atrakcyjne propozycje w każdym segmencie rolnym, obejmujące wiodące, bezkonkurencyjne rozwiązania, lepsze usługi dla Klienta oraz mocną sieć dealerów. Będziemy również w dalszym ciągu poszerzać zakres oraz zasięg naszych inicjatyw w charakterze lidera czystej energii, wprowadzając kolejne innowacje i nawiązując ważne umowy partnerskie – stwierdził Carlo Lambro, prezydent marki New Holland Agriculture

– W Europie marka New Holland podjęła natychmiastowe działania mające zapewnić bezpieczeństwo jej zespołu oraz zespołów dealerów, jak również chronić jej stabilność ekonomiczną. Szybko wdrożyliśmy działania, z których niektóre wciąż są realizowane, i opracowaliśmy inicjatywy finansowe dla poszczególnych rynków. W drugiej połowie roku zaczęła się ujawniać odporność naszej branży skutkująca ożywieniem sprzedaży – dodał Sean Lennon, wiceprezydent marki New Holland Agriculture na Europę.

– W 2021 roku naszym strategicznym celem jest dalsze budowanie naszej pozycji jako marki zapewniającej kompleksowe usługi poprzez wzmacnianie naszej roli jako dostawcy pełnej gamy asortymentu, obsługującego wszystkich Klientów i spełniającego ich potrzeby poprzez ugruntowane zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz osiągającego w zakresie wielkości sprzedaży taką przewagę w dziedzinie zbiorów, jaką uzyskaliśmy pod względem technicyzacji i wydajności produkcyjnej – mówił.

Dostawca kompleksowych usług, stale odnawiający i poszerzający swoją ofertę

asortymentową

Marka New Holland stale inwestuje w dalsze udoskonalanie i poszerzanie swojej oferty o nowe gamy produktów, modele i innowacje, takie jak produkty omówione na dzisiejszym

wydarzeniu, które wejdą na rynek w pierwszej połowie 2021 roku: ciągnik zasilany metanem dostarczony zostanie do wybranych Klientów w Niemczech, Francji,

Włoszech, Wielkiej Brytanii i krajach Beneluksu, w ramach przygotowania do włączenia go do gamy maszyn New Holland w dalszej części roku.

Dwie ważne umowy partnerskie przyniosą kolejne innowacje w sektorze maszyn

specjalistycznych: nowy prototyp ciągnika zasilanego biometanem, który będzie testowany w winnicach Fontanafredda, oraz innowacyjna koncepcja elektryfikacji narzędzi dla winnic i

sadów, opracowana wspólnie z włoskim producentem Nobili.

Na rynku pojawi się kombajn CH7.70 Crossover Harvesting™, o którym więcej tutaj: New Holland CH7.70 Crossover Harvesting, czyli konwencjonalny omłot i dwa rotory

Nowy wysokoprzepustowy model wielkogabarytowej prasy BigBaler High Density Packer,

wyposażonej w 3-zębowe widły pakowacza, zapewnia takie same, wysokie osiągi jak

nagradzana wersja Cutter.

Ciągnik T6.160 Dynamic Command™ z 6-cylindrowym silnikiem to prawdziwa maszyna do

zadań specjalnych, będąca kombinacją kompaktowych wymiarów, 6-cylindrowego

silnika oraz technologii podwójnego sprzęgła.

Rozwiązania z pakietu agrotechniki precyzyjnej ulegną dalszym rozszerzeniom, jako że

wkrótce w pełni funkcjonalny stanie się dostęp do danych poprzez zaufanych partnerów

DATACONNECT i DKE AGRIROUTER.

Oferta maszyn towarzyszących marki New Holland zostanie poszerzona o nowe głębosze i

kompaktowe brony talerzowe dostarczane przez Maschio Gaspardo oraz montowany z tyłu

pielnik rzędowy umożliwiający usuwanie chwastów pomiędzy rzędami.

Udoskonalone zostały również ładowarki kołowe marki New Holland, dzięki czemu zapewnią

dodatkowe oszczędności w zakresie całkowitych kosztów operacji oraz przyjemniejszą obsługę dla użytkownika.

W drugiej części roku na rynek wprowadzone zostaną kolejne nowe produkty, jeszcze

bardziej poszerzając i ulepszając ofertę sprzętową marki New Holland.

Kolejne spotkanie z New Holland: YOUNIVERSE, wirtualne targi rolnicze (od 09 do 18 kwietnia 2021)

New Holland planuje kolejne wydarzenia cyfrowe mające na celu utrzymanie stałego kontaktu z jej Klientami, dealerami oraz przedstawicielami prasy, począwszy od udziału w cyfrowych targach YOUNIVERSE, podczas których będzie przyjmować gości na swoim wirtualnym stanowisku.

Będą to pierwsze tego rodzaju targi maszyn rolniczych, odbywające się na interaktywnej

platformie, która zawiedzie uczestników w odkrywczą podróż do unikalnego, wciągającego

wydarzenia informacyjno-rozrywkowego.