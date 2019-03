New Holland przedstawia bogatszą ofertę narzędzi na targach SIMA 2019

Na odbywających się w Paryżu targach SIMA 2019 marka New Holland prezentuje szereg nowych narzędzi, które poszerzają jej ofertę w zakresie maszyn do zbioru siana i kiszonek oraz maszyn do uprawy gleby.

– Po przedstawieniu pierwszych maszyn towarzyszących sygnowanych przez markę New Holland na targach Agritechnica 2017 kontynuujemy ich stopniową integrację w naszej ofercie produktowej – mówi Carlo Lambro, prezes marki New Holland Agriculture. Dzięki tym nowościom zwiększamy gamę narzędzi, które idealnie są dopasowane do maszyn marki New Holland, aby móc oferować klientom kompleksowe rozwiązania, które zwiększają wydajność i efektywność ich pracy.

Dodatkowych 13 nowych modeli maszyn do zbioru siana i kiszonek, w tym kosiarki DuraDisc™ i Mega Cutter™

Marka New Holland oferuje pełną paletę maszyn do zbioru siana i kiszonek, która obejmuje szereg kosiarek mocowanych z przodu i tyłu oraz ciągnione kosiarki boczne i centralne, zawieszane i ciągnione przetrząsacze karuzelowe, a także zgrabiarki z formowaniem pokosu bocznie lub centralnie. Dzięki tym nowościom, marka New Holland jest w stanie dostarczyć maszynę dopasowaną do gospodarstwa o każdej powierzchni.

Gama kosiarek dyskowych powiększyła się o trzy nowe podstawowe modele serii DuraDisc™ o szerokości roboczej od 2,0 do 2,8 m, które są idealnymi narzędziami dla klientów mniej wymagających, którzy przygotowują siano i kiszonki we własnym zakresie. Wyróżnia je prosta obsługa i konserwacja oraz wysoka wydajność.

Nowością na targach SIMA 2019 jest również potrójna kosiarka Mega Cutter™ o regulowanej szerokości roboczej od 8,4 m do 8,6 m. Została ona zaprojektowana pod kątem najwyższej wydajności i z myślą o klientach posiadających wielohektarowe gospodarstwa oraz usługodawcach, gdyż właśnie oni potrzebują wysokowydajnych kosiarek, które będą mogły dotrzymać kroku w polu prasom i sieczkarniom samobieżnym.

Kosiarki serii DuraDisc™ i Mega Cutter™ stanowią perfekcyjne uzupełnienie bocznych, przednich i ciągnionych kosiarek DiscCutter™.

Marka New Holland poszerza również swoją ofertę o trzy nowe, podstawowe przetrząsacze karuzelowe ProTed™ i pięć zgrabiarek ProRotor™ z trzema modelami jednowirnikowymi i dwoma modelami dwuwirnikowymi.

Gama maszyn do uprawy gleby powiększa się o nowe boczne koło CombiWheel oraz lekki pług serii PL

New Holland wprowadza na rynek nowe, montowane z boku koło CombiWheel, które zostało opracowane z myślą o poszerzeniu oferty dla przeznaczonych do ciężkich prac pługów serii PX, PXV i PXVOL. Zaletą nowego koła jest zdolność do jazdy wewnątrz skiby już przy orce o szerokości 40 cm, dzięki czemu wyeliminowane zostają niezaorane fragmenty pola na uwrociu, co przekłada się na skuteczniejsze zwalczanie chwastów.

Na targach SIMA 2019 montowane z boku koło CombiWheel zaprezentowane jest na profesjonalnym pługu PXV. To seria obracalnych, zawieszanych pługów do najcięższych prac,współpracująca z ciągnikami o mocy do 360 KM i posiadająca hydrauliczny system regulacji szerokości roboczej. Seria ta umożliwia również możliwość rozbudowy o dodatkowy korpus płużny. Pługi te można wyposażyć w szereg różnych odkładnic, odpowiednich do warunków roboczych, glebowych oraz wymagań klienta.

Marka New Holland poszerza także swoją ofertę o nowy zawieszany pług serii PL, zaprojektowany specjalnie z myślą o małych gospodarstwach o profilu roślinnym i mieszanym. Idealnie współpracuje on z ciągnikami o mocy do 120 KM. Jest on dostępny w wersji 3- i 4-skibowej, który dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości pozwala nim pracować ciągnikom o mniejszym udźwigu podnośnika.

Źródło: New Holland