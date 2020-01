New Holland poza zasięgiem konkurencji!

New Holland od 11 lat trzyma nogę na gazie i kolejny raz sięga po złoty puchar lidera rejestracji nowych ciągników rolniczych w Polsce. Dziękujemy za zaufanie!

Właśnie poznaliśmy wyniki sprzedaży nowych ciągników rolniczych na polskim rynku, które udowodniły dominację marki New Holland, która została liderem już po raz jedenasty z rzędu, z wynikiem 1521 rejestracji nowych ciągników. Łącznie, w okresie od stycznia do grudnia, polscy rolnicy zarejestrowali 8673 nowych ciągników.

Z danych Martin & Jacob Sp. z o.o. wynika, że najwyższy wskaźnik rejestracji odnotowano w grudniu – nowych właścicieli znalazło wtedy w 961 ciągników. – Ranking najczęściej rejestrowanych nowych ciągników rolniczych świadczy o tym, że nabywcy kierują się bardzo często względami praktycznymi wybierając sprawdzone, dobrze zadomowione na polskim rynku marki, których produkty mają opinię niezawodnych, godnych zaufania, łatwych w serwisowaniu i optymalnych w kosztach eksploatacji – mówi Adam Sulak, Business Director New Holland. – Fakt, że w bardzo wymagających warunkach rynkowych pozostajemy na pozycji lidera już po raz jedenasty dowodzi, że maszyny New Holland cieszą się wciąż bardzo wysokim zaufaniem klientów i mają opinię niezawodnych partnerów w codziennej pracy na każdym polu.

Z przedstawionych danych Martin & Jacob Sp. z o.o. wynika, że w zeszłym roku zarejestrowano 8673 nowych ciągników rolniczych. Liczba zarejestrowanych maszyn podana została na podstawie rejestracji w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wyniki wskazują na kolejny rok wyraźnego prowadzenia grupy liderów, wśród których należy wymienić marki: New Holland, John Deere, Kubota oraz Zetor. To właśnie tych czterech producentów łącznie zarejestrowało w tym roku 4718 ciągników, co stanowi blisko 55% całego wolumenu rejestracji.

W ciągu minionych 11 lat, od kiedy marka New Holland zajmuje fotel lidera rynku wśród producentów ciągników rolniczych, 25520 sztuk niebieskich ciągników znalazło swoich właścicieli w polskich gospodarstwach. W roku 2019 największą popularnością cieszyły się serie ciągników T6 – 273 sztuki, TD5 – 265 sztuki oraz T7SWB z ilością 180 sztuk zarejestrowanych sztuk.

W nowym roku marka New Holland, będzie w dalszym ciągu walczyła o pozycję lidera rynku. Przewidujemy, że rynek ciągników będzie kształtował się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, co może wiązać się z ogólną sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie. Pozycja lidera, jaką już przez ponad dekadę wypracowała marka New Holland motywuje również do stawiania sobie ciągle nowych wyzwań, dlatego nie zwalniamy tempa i stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które poprowadzą nas do kolejnego roku sukcesów – mówi Łukasz Chęciński, Marketing Manager New Holland.

