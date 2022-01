New Holland oficjalnym sponsorem wyścigu Giro d’Italia 2022

Marka New Holland Agriculture ogłosiła dziś, że zostanie oficjalnym sponsorem wyścigu Giro d’Italia 2022. Marka będzie towarzyszyć najlepszym kolarzom na świecie na drogach wiodących dookoła Włoch i poza tym krajem podczas 21 etapów pierwszego w tym roku Wielkiego Wyścigu.

-Jesteśmy bardzo podekscytowani naszą rolą sponsora. Marka New Holland znana jest ze swojej rozległej sieci dealerskiej i bliskich relacji z Klientami, a dzięki tej współpracy, podczas trzech tygodni trwania wyścigu Giro d’Italia, będziemy razem z wieloma fanami i społecznościami wiejskimi, które z pasją będą śledzić tą rywalizację. Dołączymy do nich na drogach całego kraju, wspierając razem najlepszych kolarzy na świecie, przemierzających trasę tego wyścigu- oświadczył Sean Lennon, wice prezes na Europę marki New Holland Ag.

Giro d’Italia jest jednym z prestiżowych, corocznych, trzytygodniowych Wielkich Wyścigów i zwykle jest pierwszym wyścigiem w roku, po którym następują Tour de France i Vuelta de España. Wyścig zadebiutował w roku 1909, a obecnie przypada jego 105 edycja. Edycja 2022 rozpocznie się 6 maja w Budapeszcie i przez pierwsze trzy etapy będzie kontynuowana na Węgrzech, a następnie peleton ruszy w kierunku Włoch. Wielki Tour zakończy się 29 maja, w momencie ukończenia przez kolarzy 21 wyczerpujących etapów.

-Sponsorowanie Giro d’Italia doskonale wpisuje się w tradycję marki New Holland- dodał Carlo Lambro, prezes New Holland. -Co bardzo ważne, wyścig ten podziela wartości marki takie jak siła, innowacyjność, determinacja, pasja i zrównoważony rozwój, które leżą u podstaw wszystkiego, co robimy. Dzięki współpracy z tym wydarzeniem sportowym, które ma tak wielu fanów na całym świecie, marka New Holland osiągnie ogromną rozpoznawalność dzięki innowacjom, zaawansowanej technologii i wydajności, które oferuje Klientom

Matteo Mursia, Sales & partnership Director of RCS Sport, powiedział- Z prawdziwą dumą ogłaszamy partnerstwo z marką New Holland. Giro d’Italia przebiega przez włoską wieś i mija wiele wiejskich miejscowości, stanowi idealną platformą do eksponowania włoskiej doskonałości, okręgów przemysłowych kraju oraz prestiżowej i historycznej marki, jaką jest New Holland. To wielkie wydarzenie sportowe, społeczne i kulturalne, stanowiące doskonałą okazję, by dzielić się ze swoimi partnerami wartościami takimi jak pasja, emocje, radość, wysiłek, przy równoczesnym zwróceniu uwagi na środowisko, zrównoważony rozwój i ludzi.

W okresie poprzedzającym Giro d’Italia marka New Holland zaangażuje swoich Klientów, Dealerów i Pracowników w program obfitujący w inicjatywy i działania komunikacyjne związane z tą popularną imprezą sportową