New Holland – najczęściej kupowane ciągniki w Polsce

Według najnowszych danych rejestracyjnych CEPIK za pierwsze półrocze 2018 roku, co 5 nowy ciągnik w Polsce to właśnie New Holland. W kolejnym roku marka New Holland potwierdza swoją dominująca pozycję w sprzedaży nowych traktorów.

Największym zainteresowaniem wśród klientów marki New Holland cieszyły się modele TD5.85 oraz T7.165S.

W czerwcu nastąpił lekki wzrost sprzedaży na krajowym rynku ciągników rolniczych w stosunku do maja bieżącego roku. To już drugi po kwietniu miesiąc w 2018 roku, w którym odnotowano lepszy wynik niż w analogicznym okresie 2017.

W czerwcu zarejestrowano 832 nowe ciągniki, co daje wynik lepszy o 7,6% w stosunku do czerwca zeszłego roku. Liczba zarejestrowanych w pierwszym półroczu nowych ciągników rolniczych wszystkich marek wyniosła 3983 sztuki. To wartość o 4% niższa od ilości w analogicznym okresie 2017.

Niebieskie ciągniki New Holland pomimo tego poprawiły swój wynik. Jak widać wielu z klientów kieruje swoje preferencje w stronę lidera sprzedaży od 2009 roku.

Źródło: New Holland