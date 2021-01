New Holland liderem sprzedaży ciągników w 2020 roku po raz 12

Sektor rolno-spożywczy w Polsce w 2020 roku pomimo trudnego czasu związanego z pandemią COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 i powiązanymi z nią obostrzeniami sanitarnymi, a także związanymi z tym problemami wyszedł obronną ręką. Producenci z branż: nawozowych, nasiennych i maszynowych zanotowali wzrosty sprzedaży w stosunku do roku 2019.

Wyniki sprzedaży nowych ciągników rolniczych na polskim rynku w 2020 roku kolejny

raz potwierdzają dominację marki New Holland, która od 12 lat utrzymuje pozycję

lidera w rejestracji nowych ciągników rolniczych w Polsce. W tym roku liczba

rejestracji ciągników marki New Holland wyniosła 1819. Łącznie, w okresie od

stycznia do grudnia polscy rolnicy zarejestrowali 9892 nowych ciągników.

– Jest to niewątpliwy sukces całej naszej sieci dystrybucyjnej, która ma pełne wsparcie

i pomoc ze strony zespołu marki New Holland pracującego w Polsce. Zaangażowanie

ludzi związanych z marką i koncentracja na najwyższych standardach pracy w każdym

obszarze naszego działania, przekładają się na lojalność i zaufanie Klientów, którzy

otrzymują od nas wszechstronną i profesjonalną obsługę w każdym punkcie sprzedaży

i serwisu. Jesteśmy dumni z tego, że pomimo bardzo trudnego i nietypowego roku,

który właśnie się skończył, sięgamy ponownie po to trofeum. Dziękuję wszystkim za

ten rok ciężkiej pracy, ale przede wszystkim naszym Klientom, bo to oni w głównej

mierze po raz kolejny zdecydowali o naszym sukcesie – podkreśla Adam Sulak,

dyrektor marki New Holland i członek zarządu firmy CNH Industrial Polska Sp. z o.o.

Z danych agencji marketingowej Martin & Jacob Sp. z o.o. wynika, że najwyższy

wskaźnik rejestracji odnotowano w lipcu 2020 r. – nowych właścicieli znalazło wtedy 1095 maszyn.

Zauważamy tu kolejny rok wyraźnego prowadzenia grupy liderów, wśród których

należy wymienić 4 najbardziej popularne marki: New Holland, John Deere, Kubota

oraz Deutz-Fahr. To właśnie Ci producenci łącznie w tym roku zarejestrowali 5209

nowych ciągników, co stanowi blisko 53% całego wolumenu rejestracji.

Wyróżniającym się segmentem jest przedział mocy od 100 do 140 KM w ciągnikach

średniej wielkości, który bardzo dynamicznie się rozwija i w tej chwili oscyluje

w granicach 1200 sztuk. Marka New Holland od 2020 roku oferuje tutaj aż 3 serie

największych jednostek T5 Electro Command oraz nowości T5 Dynamic Command

i T5 Auto Command. Warto dodać, że ten trend jest równie wyraźny w krajach Europy

zachodniej.

New Holland, jako jedyny producent, może pochwalić się aż trzema modelami

w tzw. rankingu TOP 10 najlepiej sprzedających się ciągników rolniczych w Polsce

w 2020 roku:

• TD5.85 – 188 rejestracji

• T4.75S – 147 rejestracji

• T6.125 z liczbą 139 rejestracji.

– W 2021 roku marka New Holland, będzie w dalszym ciągu walczyła o utrzymanie

pozycji lidera rynku. Przewidujemy, że rynek ciągników będzie kształtował się na

podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, jednakże wszystko uzależnione jest od

ogólnej sytuacji gospodarczej w naszym kraju i na świecie.

Sytuacja pandemiczna też potencjalnie będzie tutaj miała istotne znaczenie.

Fakt, że w sprzedaży nowych ciągników rolniczych marka New Holland jest od 12 lat

niekwestionowanym liderem, oczywiście daje nam ogromną satysfakcję,

ale jednocześnie bardzo nas motywuje. Taki wynik to swego rodzaju duża

odpowiedzialność, nie możemy sobie pozwolić, na sprawienie zawodu naszym

obecnym i przyszłym Klientom. Dlatego też wciąż sami sobie podnosimy przysłowiową

poprzeczkę, wyznaczamy nowe, coraz bardziej ambitne cele, nieustannie pracujemy

nad nowymi projektami. Mogę już dziś powiedzieć, że w tym roku zaprezentujemy

kilka nowości produktowych ciekawych z perspektywy polskich rolników.

Jestem przekonany, że dzięki naszym działaniom w tym roku zbudujemy jeszcze lepsze

relacje z naszymi Klientami, co pozwoli nam na osiąganie kolejnych sukcesów – mówi

Łukasz Chęciński, marketing manager New Holland.

Źródło: New Holland