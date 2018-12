New Holland po raz drugi w Nadarzynie

W dniach 30 listopada – 2 grudnia, podczas Centralnych Targów Rolniczych 2017 nie mogło zabraknąć marki New Holland. Lider sprzedaży nowych ciągników rolniczych zaprezentował 11 maszyn przy współpracy z dilerami: Pol-Agra, Agroskład i Agrobard. Wydarzenie odbyło się w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.

Na stoisku marki New Holland zwiedzający mogli obejrzeć 8 modeli ciągników z serii T7, T6, T5, T4, TD i Boomer, prasy belujące – modele Roll-Belt 150 Super Feed i RollBaler 125. Szczególną uwagę gości zwrócił kombajn CX5.80. Eksperci New Holland byli do dyspozycji zwiedzających przez cały czas trwania imprezy. Goście mogli od nich uzyskać szczegółowe informacje na temat prezentowanych maszyn, jego zastosowania oraz doboru, a także wskazań dotyczących optymalizacji pracy.

– W tej edycji Centralnych Targów Rolniczych postawiliśmy na różnorodność. Pokazaliśmy 8 ciągników, z których każdy ma inne parametry i przeznaczenie Na naszym stoisku goście mogli zobaczyć zarówno ciągnik T7.165S, który charakteryzuje się wszechstronnym zastosowaniem, jak i modele serii T4F/N/V, które są bardzo doceniane przez sadowników. Nasza tegoroczna propozycja targowa pokazuje, że marka New Holland wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich rolników, niezależnie od areału, na jakim pracują czy rodzaju uprawy. Kluczowy jest właściwy dobór sprzętu i maksymalizacja jego osiągów. Eksperci New Holland służą radą w tym zakresie – dodaje Łukasz Chęciński, Marketing Manager marki New Holland.

Na stanowisku New Holland obecni byli także konsultanci CNH Industrial Capital. Eksperci CNHI Capital udzielali zwiedzającym obszernych informacji na temat programu Finansowania Fabrycznego oraz odpowiadali na pytania dotyczące rozwiązań, jakie marka oferuje rolnikom.

Źródło: New Holland