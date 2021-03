New Holland aktualizuje platformę MyPLM Connect Farm

Nowe, bogate funkcjonalności platformy internetowej oraz aplikacji mobilnej MyPLM Connect Farm mają sprawić, że zarządzanie i monitorowanie prac będzie jeszcze łatwiejsze.

Najnowsza aktualizacja obejmuje wsparcie dla uprawy gleby oraz pras wielkogabarytowych; nowe wizualizacje warstw; mapy wykorzystania maszyn oraz wiele więcej. Od szybkiego, prostego w użyciu interfejsu użytkownika do zaawansowanej wizualizacji danych całego gospodarstwa i nakładających się na siebie granic geoprzestrzennych – MyPLM Connect Farm zapewnia użytkownikom stale poszerzający się zestaw funkcjonalności zaprojektowanych w celu optymalizacji osiągów, wydajności produkcyjnej i elastyczności przy zerowych kosztach.

– Łączność stała się integralną częścią pracy rolników, jako że w coraz większym stopniu

polegają oni na swoich maszynach w kwestii gromadzenia danych, tak jak my robimy

to ze smartfonami w naszym codziennym życiu. To dlatego wprowadziliśmy układ telematyczny MyPLM Connect jako podstawowe wyposażenie w całej serii maszyn T7 i CR – mówi Alessio Quatraro, New Holland Connected Services product manager na Europę.

– Marka New Holland dostarcza naszym Klientom najbardziej intuicyjnych rozwiązań, które

ułatwiają pracę. Od momentu zintegrowania z MyPLM osadzonego w chmurze systemu

zarządzania gospodarstwem AgDNA, kontynuowaliśmy usprawnianie i rozszerzanie wizualizacji oraz kompatybilności danych. Udoskonalenie portalu MyPLM Connect jest kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia naszym Klientom najlepszych rozwiązań do monitorowania i wizualizacji danych gromadzonych na polu przez ich skomunikowane maszyny.

– Zaprojektowaliśmy również na nowo interfejs aplikacji MyPLM Connect Farm, aby poprawić doświadczenia użytkujących ją klientów, jako że korzystają z niej na co dzień. To fundamentalny element w metodzie Customer Journey. Stale pracujemy nad udoskonalaniem naszych cyfrowych produktów, aby spełniać różne potrzeby rolników – dodaje.

Ulepszony interfejs użytkownika w aplikacji mobilnej

Wraz z najnowszą aktualizacją aplikacji MyPLM Connect Farm użytkownicy zyskali dostęp

do całego wachlarza informacji z pola, po wyborze mapy na głównym ekranie map. Za sprawą kilku dotknięć palcem użytkownicy mogą teraz zapoznać się ze szczegółowymi danymi z pola, takimi jak dane dotyczące warstw aktywności, rozpoznania terenu i stref glebowych. Szczegółowe dane na temat pola lub maszyny są teraz dostępne jeszcze lepiej dzięki kompletnej liście pól i pojazdów widocznej obok mapy. Umożliwia ona użytkownikom szybkie i sprawne przełączanie widoku pomiędzy ekranem map, listą pól i listą pojazdów.

Wsparcie dla pras wielkogabarytowych

Użytkownicy dużych pras kostkujących będą teraz mieli wgląd w import danych oraz warstwy aktywności w MyPLM Connect Farm. Ponadto użytkownicy mogą wybrać konkretną lokalizację zrzutu bel. Po jej wybraniu specjalna pinezka wskaże lokalizację każdej beli na polu. Użytkownik może przeglądać każdą z bel oraz szczegółowe dane poprzez kliknięcie na pinezkę danej beli. Wyświetlane informacje na temat każdej z bel obejmują jej masę, poziom wilgotności, oraz liczbę warstw w beli.

Źródło: New Holland