Nawozy wapniowe pomogą utrzymać efektywność produkcji żywności

Uzależnienie kosztów produkcji nawozów od cen gazu sprawia, że nawożenie mineralne roślin uprawnych staje się coraz droższe – tylko w ubiegłym roku ceny saletry amonowej, siarczanu amonu czy soli potasowej wzrosły ponad dwukrotnie. Trwająca wojna w Ukrainie wstrząsnęła rynkiem paliw i utrudnia długoterminowe planowanie wydatków na produkcji rolnej. Dlatego nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe zmniejszające kwasowość gleby, będą niezbędne do zwiększenia wydajności wieloskładnikowych nawozów mineralnych, a tym zwiększenie efektywności produkcyjnej i kosztowej polskich upraw.

Ceny nawozów na krajowym rynku podążają za tendencjami światowymi, co wynika z uzależnienia krajowej produkcji od importowanego gazu ziemnego. Krajowa produkcja pozwala zaspokoić potrzeby polskiego rolnictwa w zakresie stosowania nawozów azotowych i fosforowych, jednak nawozy potasowe pochodzą głównie z importu. Ponadto, wojna i wprowadzane sankcje wywróciły rynki surowców energetycznych – obecnie ceny gazu są o 15 proc. wyższe niż przed inwazją Rosji na Ukrainę. Oznacza to dalszy wzrost cen nawozów dla rolnictwa.

W sukurs rolnikom mogą przyjść nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe produkowane z lokalnych surowców, jak np. te produkowane przez Polcalc w Polsce. Pomagają one nie tylko podnieść odczyn gleby do optymalnego dla danej rośliny uprawnej (obniżyć kwasowość gleby i tym samym uzyskać wyższą wydajność plonów z hektara), ale również są zdecydowanie tańsze niż popularne nawozy produkowane z surowców pozyskiwanych z gazu ziemnego. Jednocześnie, dzięki zwiększaniu wydajności tradycyjnie stosowanych nawozów, pomagają zmniejszyć koszty upraw rolnych.

Wapnowanie jest konieczne w celu poprawienia żyzności gleb kwaśnych. Jest ono jedynym skutecznym sposobem przeciwdziałania nadmiernemu zakwaszeniu gleby. Zastosowanie dobrego wapna pozwala na uzyskanie odczynu odpowiedniego dla danej uprawy. Dopiero wtedy warto jest wzbogacić glebę o składniki pokarmowe zawarte w nawozach mineralnych lub organicznych. Wapno nawozowe z oferty Lafarge jest naturalnym produktem wysokiej jakości, który można stosować na wszystkich rodzajach gleb, a także w rolnictwie ekologicznym.

Nawozy wapniowe, takie jak Radkowit czy Kujawit, poprzez poprawę struktury gleby (najlepsza jest struktura gruzełkowata), umożliwiają zachowanie w niej niezbędnych pierwiastków, takich jak azot, fosfor i potas, zapobiegając ich wypłukiwaniu. Zmniejszenie kwasowości gleby pozwala poprawić efektywność nawożenia, a tym samym zwiększyć wydajność upraw rolnych. Podniesienie odczynu gleby do pH 6,0 powoduje znaczne zwiększenie efektywności nawozów zawierających azot, potas i fosfor do 75 proc. Oznacza to, że pierwiastki te są w około 75 proc. pobrane i wykorzystane przez rośliny uprawne do wytworzenia plonu.

W glebie kwaśnej (pH 4,5) efektywne wykorzystanie azotu, fosforu i potasu przez rośliny wynosi 30 proc. (pozostałe 70 proc. jest bowiem wypłukiwane bądź uwsteczniane). Zakładając, że średni koszt nawożenia uprawy wynosi 3 tys. zł, rośliny efektywnie wykorzystują wspomniane pierwiastki za 900 zł. 2/3 nakładów na nawożenie jest bezpowrotnie straconych. W konsekwencji, niskie pH gleby to wymierne straty ekonomiczne, jak też i dla ekosystemu rolnego.

Zastosowanie nawozów wapniowych i podniesienie odczynu gleby o jeden stopień pH (z 5,7 pH do 6,8 pH) pozwala znacząco zwiększyć plony kukurydzy czy buraka cukrowego. W przypadku bardziej zakwaszonych gleb (pH 5,0), przyrost plonów roślin uprawnych po zastosowaniu nawozów wapniowych, sypkich (Kujawit, Radkowit) lub granulowanych (Polcalc III Generacji, Supermag) jest jeszcze bardziej widoczny – mówi dr inż. Piotr Szulc, Główny Specjalista ds. Agronomii.

Nawozy wapniowe produkowane przez Polcalc są w postaci sypkiej i granulowanej – dzięki temu rolnicy mogą wybrać odpowiednia formę nawozu w zależności od wielkości gospodarstwa. Większe podmioty mogą kupować wapna sypkie, które dostarczane są wywrotkami o ładowności 25 ton (minimalna ilość wapna sypkiego możliwa do zakupu). Małe gospodarstwa stosują zazwyczaj nawozy granulowane, dostępne nawet w mniejszych opakowaniach (25 kg i 500 kg).