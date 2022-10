Nawozy w przedziale 3-4 tys. zł/t? Handlowcy w to nie wierzą

Na chwilę obecną w sprawie cen nawozów niewiele się zmieniło i znajdują się one na rekordowo wysokich poziomach, choć z dostępnością nie ma raczej większych problemów.

Zapewnienia ministra Kowalczyka odnośnie nawozów po 3-4 tys. zł za tonę na chwilę obecną pozostają w sferze marzeń, gdyż ceny nawozów właściwie niewiele się zmieniły od poziomów ustalonych miesiąc – półtora temu i bliżej im do poziomu 5 tys. zł/t.

Najpopularniejsza jesienią Polifoska 6 notowana jest obecnie w przedziale od 4,7 tys. zł/t do nawet 5,2 zł/t w zależności od sprzedawcy, zakupionej ilości oraz miejsca dostarczenia. Z jej dostępnością nie ma generalnie problemu jak zapewniają sprzedający.

W przypadku saletry amonowej notowania osiągnęły pułap 4,8- 5,1 tys. zł/t i na chwilę obecną nie widać aby ceny spadły. Co prawda sprzedawcy nieoficjalnie przyznają, że po uruchomieniu produkcji przez Grupę Azoty dotarły do nich nieoficjalne informacje iż saletra może kosztować 4,3 -4,4 tys. zł za tonę ale na chwilę obecną nie znajduje to jeszcze odzwierciedlenia w cennikach.

Sporo wyżej jest notowany mocznik, którego ceny rozpoczynają się z reguły w okolicach 5,6 tys. zł za tonę a kończą nawet powyżej 6,2 tys. zł/t. Z jego dostępnością również nie ma obecnie wielkiego problemu ale chętnych na zakup jest mało.

W rozmowach, które przeprowadziliśmy ze sprzedającymi przewija się duża niepewność odnośnie obecnej sytuacji i brak wiary w zapewnienia ministra rolnictwa, że ceny będą oscylować w przedziale 3-4 tys. zł/t. Czy faktycznie tak będzie? Czas pokaże.