Nawozy rosyjskich oligarchów nadal trafiają na… Ukrainę

Choć nie bezpośrednio i z obejściem przepisów, nawozy produkowane przez firmę należącą do rosyjskich oligarchów są chętnie kupowane przez ukraińskich importerów. O sprawie informuje serwis RBC Ukraina.

Chodzi o Kazfosfat – kazachski koncern nawozowy, którego właścicielem jest CAF Holding Ltd., Spółka należąca m.in. do KP Fertilizers Ltd., której właścicielem jest Dmitrij Streżniew, wpisany na listę sankcyjną Wielkiej Brytanii za “wspieranie rosyjskiej machiny wojennej”.

Jak okazało się z dokumentów celnych dotyczących importu nawozów fosforowych i azotowych, firma Intertorgmet zaimportowała na Ukrainę 2 tys. ton produktów Kazfosfatu z tureckiego portu Mersin.

– Towar został dostarczony zgodnie z zagraniczną umową gospodarczą z estońską firmą AMBER GROUP EUROPE OU, której właścicielem są obywatele Ukrainy Oleksandr Maksymow, Petro Makaruk i Ihor Temniy. AMBER GROUP EUROPE OU posiada własne przedstawicielstwo na Ukrainie – Amber Group LLC, które jest zarejestrowane na Romana Rudenkę, mieszkańca obwodu żytomierskiego – czytamy w RBC Ukraina.

W taki sam sposób 3000 ton nawozów Kazfosfatu sprowadziła firma Agrokhimresurs, należąca do czernihowskiego biznesmena Walerego Shneidmana.