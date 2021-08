Nawozy fosforowe najlepiej stosować jesienią. Akademia Żywienia Roślin

Rozpuszczalne w wodzie nawozy fosforowe z grupy superfosfatów to nawozy typowo przedsiewne, które stosuje się przed uprawkami przedsiewnymi, najkorzystniej w okresie jesiennym, nie tylko pod rośliny ozime, ale również jare. Nawozy te wymagają dokładnego wymieszania z glebą. Mogą być stosowane na zapas, tzn. raz na kilka lat w dawkach zwiększonych.

Zabiegu takiego nie należy stosować na glebach kwaśnych i bardzo kwaśnych, gdzie ulegają one uwstecznieniu (zwłaszcza superfosfaty proste). Nawozy fosforowe rozpuszczalne w wodzie są stosowane na trwałych użytkach zielonych oraz na plantacjach wieloletnich. Przyjmuje się, że w pierwszym roku po zastosowaniu wykorzystanie fosforu z nawozów jest bardzo małe, na poziomie 20 – 25%.

Wprowadzone do gleby nawozy fosforowe rozpuszczalne w wodzie zwiększają ilość fosforu w roztworze glebowym, który może być pobrany przez rośliny. Prowadzi to do zachwiania występującego w danej glebie stanu równowagi, co przyczynia się do szybkiego wytrącania związków fosforu z roztworu lub ich absorpcji na cząstkach fazy stałej gleby, zwiększając ilość fosforu ruchomego. Rozpuszczalność oraz dostępność dla roślin świeżo wytrąconych lub zaabsorbowanych fosforanów jest dość duża, jednak w miarę upływu czasu dochodzi do tzw. starzenia fosforanów, które stają się coraz mniej dostępne dla roślin.

Dostępność fosforu nawozowego dla roślin w znacznym stopniu uzależniona jest od odczynu gleby. W glebach kwaśnych i bardzo kwaśnych w obecności jonów glinu i żelaza dochodzi do uwstecznienia fosforu. Podobnie przechodzenie tego pierwiastka w formy niedostępne dla roślin (fosforany dwu- i trójwapniowe) ma miejsce w glebach obojętnych i zasadowych zawierających duże ilości rozpuszczalnych w wodzie związków wapnia.

W związku z szybko zachodzącymi w glebie procesami wytrącania czy okludowania rozpuszczalnych w wodzie nawozów fosforowych pylistych ilość fosforu w roztworze glebowym jest bardzo mała, kilka a niekiedy kilkanaście razy mniejsza niż roślina potrzebuje w okresie wegetacji. Zdecydowanie mniejsze uwstecznianie ma miejsce w przypadku nawozów fosforowych granulowanych.

Z kolei mączki fosforytowe należą do nawozów rozpuszczalnych w kwasach. Ich rozpuszczalność w glebie, a tym samym dostępność dla roślin zależy od pH gleby oraz od warunków klimatycznych. Rozpuszczalność mączek fosforytowych jest tym większa im niższe jest pH oraz im większa jest wilgotność gleby, jej temperatura, a także im drobniej mączka jest zmielona i im dokładniej wymieszana z glebą. Dlatego też nawozy te należy stosować na gleby kwaśne i bardzo kwaśne, wilgotne oraz pod rośliny o długim okresie wegetacji, który umożliwi przejście fosforu zawartego w mączkach fosforytowych w formy dostępne dla roślin. Są to nawozy typowo przedsiewne, które wymagają dobrego wymieszania z glebą. Szczególnie dobre działanie mączek fosforytowych uwidacznia się przy ich stosowaniu pogłównym na glebach trwałych użytków zielonych, które to najczęściej wykazują znaczne zakwaszenie.