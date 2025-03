Nawozy drożeją, choć już nie w takim tempie. Ceny nawozów 08.03.2025

Podwyżki cen nawozów mineralnych wyhamowały. Choć w tym tygodniu odnotowaliśmy wzrosty cen kilku produktów, to są one niewielkie, a większość sprzedawców pozostawiła cenniki względem ubiegłego tygodnia niezmienione. Poniżej prezentujemy aktualne średnie ceny nawozów mineralnych.

Utrzymująca się tendencja wzrostowa w ostatnich tygodniach doprowadziła do istotnych podwyżek cen nawozów mineralnych, których poziom wydaje się w najbliższym czasie utrzymywać. Jednak, wiele czynników wpływających na ceny, m.in. sytuacja na rynkach międzynarodowych, ceny gazu oraz planowane sankcje na produkty pochodzące z Rosji i Białorusi, sprawia, że ciężko jednoznacznie określić to, w jaki sposób ceny będą kształtować się w nadchodzących tygodniach.

Rolnicy wciąż czekają z zakupami

Popyt na nawozy wciąż pozostaje na niskim poziomie. Zbliżające się decyzje zakupowe rolników mogą jednak doprowadzić do wzrostu zapotrzebowania w najbliższym czasie. Zatem jeśli popyt wzrośnie, trudno będzie oczekiwać obniżek cen, a nawet może doprowadzić do ich dalszego wzrostu.

Tanieje mocznik na rynku światowym

Z drugiej strony, cena mocznika w Egipcie spadła w bieżącym tygodniu o 10 USD/t, osiągając poziom 427 USD/t. Prognozy na kwiecień wskazują na dalszy spadek, do 400 USD/t. Choć obniżka jest stosunkowo niewielka, wskazuje na początkowy trend, mimo panującej na rynku światowym nawozów dużej niepewności – czytamy w materiale opublikowanym na stronie agrarheute.com.

Ceny gazu także w dół

Jednym z czynników mogących wpływać na obniżenie cen nawozów azotowych jest spadek cen gazu, który stanowi istotny składnik kosztów ich produkcji. Obecnie cena gazu wynosi 37,5 euro/MWh, co stanowi najniższy poziom od ponad czterech miesięcy (w ubiegłym miesiącu cena wynosiła około 58 euro/MWh).

Nowy eksporter mocznika na liście sankcyjnej

Kolejny eksporter mocznika został umieszczony na liście sankcyjnej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jak informuje portal gov.pl, nowo wpisana firma, od października ubiegłego roku prowadziła nielegalny handel mocznikiem pochodzącym z Białorusi, produkowanym przez spółkę Grodno Azot, która została objęta sankcjami. W efekcie, aż 80 procent sprzedaży nawozów tego producenta na rynek polski i europejski zostało ograniczone.

Rekordowy import w 2024 roku

Import nawozów do Polski w 2024 roku wyniósł 4,22 mln ton – podaje na portalu LinkedIn Arkadiusz Zalewski, ekspert rynku środków produkcji dla rolnictwa z IERiGŻ. Największy udział w ogólnym wolumenie importu przypada Rosji, blisko 31%, co odpowiada ilości 1,307 mln ton. Ekspert zaznacza, że jest to ilość rekordowa.

W 2024 roku do Polski sprowadzono także rekordowe ilości z Niemiec (853 tys. ton), Maroka (196 tys. ton) oraz z Chin (213 tys. ton). Z Białorusi do Polski zaimportowanych w 2024 roku zostało 262 tys. ton, a z Litwy 341 tys. ton.

Aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) MegAN 33,5 1912,20 Wzrost ceny +33,20 zł/t Saletrosan 26 plus* 1850,30 Bez zmian Saletrosan 30* Brak dostępności Saletrzak 27 Standard Plus 1693,50 Wzrost ceny +32,50 zł Siarczan amonu AS21 macro 1515,40 Wzrost ceny +30,20 zł/t ANVISTAR 34 N 1835,20 Wzrost ceny +15,55 zł/t Salmag 1710,45 Bez zmian Canwil* 1484,60 Bez zmian RSM 32 1824,50 Wzrost ceny +10 zł/t RSM 30* 1760 Wzrost ceny +30 zł/t RSM 28* 1698,30 Bez zmian RSM 26N+3S* 1650 Bez zmian Pulan 34,4 1922,30 Wzrost ceny +22,10 zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2445,60 Wzrost ceny +19,80 zł/t Polifoska 5* 2649,80 Bez zmian Polifoska 6 2804,30 Bez zmian Polifoska 7* Brak dostępności Polifoska 8 2835,40 Bez zmian Amofoska 4-16-18* 2092,90 Wzrost ceny +47,60 zł/t Korn-Kali 1614,90 Bez zmian Sól Potasowa 1841,3 Bez zmian Fosforan amonu DAP 18-46 3262 Bez zmian Super Fos Dar 2675,70 Bez zmian

*Ograniczona dostępność