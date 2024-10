Nawozy do dokarmiania rzepaku jesienią. Czym kierować się przy wyborze nawozu, jakie składniki podać

Stosowanie wyłącznie nawozów wieloskładnikowych, nie zawsze daje pożądane rezultaty. Podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze nawozów dolistnych i jakie składniki podać w plantacje rzepaku.

Wprawdzie dolistne dokarmianie rzepaku jesienią jest rzadziej praktykowane niż wiosną, jednak wyniki badań wskazują na dobre rezultaty po wniesieniu niektórych składników. Dotyczy to zwłaszcza azotu, magnezu i siarki oraz niektórych mikroelementów.

Uwidacznia się to w lepszym przezimowaniu roślin oraz ich wigorze wiosną, a w następstwie wyższych plonów. Dotyczy to nie tylko słabszych plantacji, z objawami niedoboru składników, ale także dobrze wyglądających z pozoru roślin, bez widocznych oznak niedożywienia.

Czym kierować się podczas wyboru nawozów dolistnych

Są to z reguły plantacje dobrze zaopatrzone w azot (ciemnozielone liście), który maskuje niedobory innych składników. Problem dotyczący efektywności dolistnego dokarmiania tkwi zazwyczaj w wyborze składników zawartych w nawozie i ich dawek.

Stosowanie wyłącznie nawozów wieloskładnikowych, nie zawsze daje pożądane rezultaty. Niektóre z nich są bowiem zbędne, zaś niedoborowe występują często w zbyt małej koncentracji by zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin.

Stąd konieczny jest dodatek do sporządzanego roztworu pojedynczych nawozów, z większą zawartością niezbędnych składników. Dolistnie można wnosić zarówno makro- jak i mikroelementy.

Jednak w znacznie większym stopniu można zaspokoić potrzeby roślin w mikroelementy, pobierane w znacznie mniejszych dawkach. Poza tym ich wykorzystanie po wniesieniu na część nadziemną jest przeciętnie 10-krotnie większe niż z gleby.

Najważniejsze mikroelementy dla rzepaku

Na plantacjach rzepaku ozimego uzasadnione jest jednorazowe dolistne dokarmianie roślin jesienią, gdy wykształcą rozetę 4-6 liści, zwykle w drugiej połowie pażdziernika.

Wskazane są wówczas nawozy z podwyższoną zawartością fosforu, z dodatkiem siarczanu magnezu i boru (do 150 g B), często także manganu (do 250 g Mn) lub molibdenu (do 10 g Mo).

Bor łącznie z potasem, wpływa korzystnie na gospodarkę wodną roślin, bierze udział w tworzeniu i przemieszczaniu cukrów, a także (razem z molibdenem) w przemianach azotu.

Odpowiada też za tworzenie stożków wzrostu pędu głównego i bocznych, jak też organów generatywnych rośliny (zawiązków pąków kwiatowych, łuszczyn i nasion) oraz prawidłowe funkcjonowanie tkanek asymilacyjnych.

Molibden na kwaśne gleby, mangan na alkaliczne

Wynika to faktu, iż przyswajalne formy tych składników zależą w dużym stopniu od odczynu (pH gleby). Poza tym obydwa mikroelementy odpowiadają za prawidłowy „przerób” i wykorzystanie przez rośliny N, a zwłaszcza nagromadzonych w nich azotanów.

Ich nadmiar zwiększa uwodnienie tkanek roślinnych, w wyniku czego są one w większym stopniu wydelikacone i narażone na wymarzanie.

Makroelementy dolistnie

W określonych sytuacjach dobre wyniki daje dokarmianie rzepaku makroelementami, zwłaszcza azotem (mocznikiem), magnezem i siarką (jedno- lub 7-wodny siarczan magnezu) oraz fosforem (nawozy z ponad 50 proc. zawartością P 2 O 5 ).

Niedobór P i Mg w okresie jesiennym, jest często spotykany na plantacjach rzepaku, nie tylko z powodu niskiej zasobności gleby, ale także niskich temperatur (poniżej 12 st. C), które utrudniają ich pobieranie.

Z kolei siarka jest słabo przyswajana z części nadziemnej roślin, ale po naniesieniu na liście chroni je przed chorobami grzybowymi, zaś po spłukaniu łatwo przemieszcza się w glebie i dostaje do korzeni, a więc nie jest tracona.

Najlepszy efekt z dokarmiania dolistnego uzyskuje się przy aplikacji roztworu w dnie pochmurne, umiarkowanej temperaturze (do 18°C), w godzinach wieczornych.