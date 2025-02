Nawozy coraz droższe. Aktualne ceny nawozów azotowych 1.02.2025 r.

W ostatnim tygodniu stycznia zaobserwowaliśmy kolejne podwyżki cen nawozów. Większość nawozów azotowych jest droższa w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Równocześnie analizujemy kwestię ceł na towary importowane z Rosji i Białorusi. Poniżej przedstawiamy Państwu przegląd sytuacji na rynku na dzień 1.02.2025.

Ceny nawozów azotowych

Od początku roku obserwujemy wzrost cen nawozów, zwłaszcza azotowych. W efekcie cena saletry MegAN 33,5 wzrosła o ponad 50 zł/t, osiągając obecnie poziom 1755 zł/t (podwyżka dotyczy średniej ceny produktu). Warto jednak zauważyć, że niektórzy sprzedawcy podnieśli jej cenę nawet o 150 zł/t w porównaniu do początku stycznia.

Aktualna cena saletrzaku

Podobny trend widoczny jest w przypadku saletrzaku, którego średnia cena wzrosła o 80 zł/t, a w niektórych punktach sprzedaży jednostkowo nawet o 180 zł/t. Wzrost cen dotyczy także mocznika, którego średnia cena od początku roku zwiększyła się o 50 zł/t, osiągając wzrost u pojedynczych sprzedawców o około 100 zł/t.

Na tle obecnych wydarzeń rynkowych, istnieje obawa przed dalszym wzrostem cen nawozów azotowych.

Cło na nawozy z Rosji i Białorusi

Jak już informowaliśmy, Komisja Europejska przyjęła propozycję wprowadzenia ceł m.in. na nawozy pochodzące z Rosji i Białorusi. Głównym celem tej decyzji jest ograniczenie zależności europejskiego sektora rolnego od importu z tych państw. Dla krajowych producentów może to stanowić szansę na zwiększenie produkcji, ponieważ dotychczas musieli konkurować z tańszymi nawozami zza granicy, ponosząc jednocześnie wyższe koszty wytwarzania.

W wypowiedzi opublikowanej przez TVP World wiceprezes Grupy Azoty, Hubert Kamola, ocenił, że decyzja Komisji Europejskiej jest korzystna, jednak nałożone cła są zbyt niskie i wprowadzone zbyt późno. Zwrócił również uwagę na trudną sytuację, w jakiej znajduje się branża nawozowa.

Mimo że Polska postulowała wprowadzenie ceł na poziomie 30%, przyjęta propozycja jest niższa i nie rozwiązuje problemu wysokich kosztów emisji CO 2 , które ponoszą unijni producenci – podkreślił reporter TVP World. Hubert Kamola wyraził jednak nadzieję, że w pierwszym kwartale Bruksela przedstawi przegląd polityki dekarbonizacji i Zielonego Ładu, co mogłoby się przyczynić do poprawy sytuacji w przemyśle.

Z kolei Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, zwrócił uwagę, że Polska nie musi opierać importu nawozów wyłącznie na Rosji. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze portowej kraj ma możliwość sprowadzania tych produktów z innych, również kluczowych rynków światowych, co pozwala na uniezależnienie się od dostaw z Rosji.

Ceny mocznika nadal rosną

Ceny nawozów azotowych na rynku światowym także pozostają w tendencji rosnącej. Obecnie mocznik w Egipcie wyceniany jest na 443 USD/t, co oznacza wzrost o 18 USD/t w porównaniu do połowy stycznia. Podobny trend obserwuje się na Bliskim Wschodzie, gdzie cena tego nawozu wzrosła o 35 USD/t, osiągając poziom 415 USD/t.

Jak kształtować się będą ceny nawozów w najbliższym czasie?

W związku ze zmianami jakie zachodzą na światowym rynku nawozów mineralnych przytaczamy komentarz eksperta rynku środków produkcji dla rolnictwa, opublikowany jeszcze przed ogłoszeniem decyzji o wprowadzeniu ceł.

Arkadiusz Zalewski z IERiGŻ na portalu LinkedIn ocenił, że choć zwiększony import w 2024 roku przyczynił się do spadku cen, ich dalsza obniżka na krajowym rynku jest mało prawdopodobna.

Według eksperta w nadchodzących miesiącach ceny nawozów mogą stopniowo rosnąć, szczególnie w segmencie nawozów azotowych, co wynika z rosnących kosztów gazu i produkcji. “Skala podwyżek będzie zależała od sezonowego wzrostu popytu i kumulacji zakupów” – zauważa Arkadiusz Zalewski.

Dodatkowo wskazuje, że wprowadzenie wyższych ceł na nawozy z Rosji i Białorusi może przyczynić się do dalszego wzrostu cen, choć efekt ten będzie rozłożony w czasie.

Aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB)

Nawóz Cena brutto (zł/t) MegAN 33,5 1755,70 Wzrost ceny +19,70 zł/t Saletrosan 26 plus* 1734,30 Wzrost ceny +10 zł/t Saletrosan 30* 1790 Wzrost ceny +42 zł/t Saletrzak 27 Standard Plus 1578,40 Wzrost ceny +35 zł/t Siarczan amonu AS21 macro 1458,60 Wzrost ceny +23,60 zł/t ANVISTAR 34 N 1710,40 Wzrost ceny +30,40 zł/t Salmag 1548,40 Wzrost ceny +17,50 zł/t Canwil* 1474,60 Bez zmian RSM 32 1592,90 Wzrost ceny +6 zł/t RSM 30* 1531,80 Bez zmian RSM 28* 1518,70 Bez zmian RSM 26N+3S Brak dostępności Pulan 34,4 1719,30 Wzrost ceny +37,60 zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2267,90 Wzrost ceny +28,40 zł/t Polifoska 5* 2635,90 Bez zmian Polifoska 6 2789,50 Bez zmian Polifoska 7* Brak dostępności Polifoska 8 2811,40 Bez zmian Amofoska 4-16-18* 2017 Bez zmian Korn-Kali 1580,20 Bez zmian Sól Potasowa 1839 Spadek ceny -10 zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3212,60 Wzrost ceny +14,90 zł/t Super Fos Dar 2694,70 Bez zmian

*Ograniczona dostępność