Nawozy cały czas w górę. Ceny nawozów 8.02.2025

Ceny gazu, cło na nawozy z Rosji i Białorusi oraz sytuacja na rynku światowym to czynniki przyczyniające się do wzrostu cen nawozów mineralnych. Od grudnia ubiegłego roku ich ceny systematycznie rosną. Jak kształtują się ceny nawozów mineralnych w pierwszym tygodniu lutego?

Termin nawożenia wiosennego zbliża się nieuchronnie. W niektórych regionach kraju sprzyjające temperatury umożliwiły już pierwsze zastosowanie nawozów azotowych. Część rolników zakupiła już nawozy, natomiast inni wciąż stoją przed decyzją, mierząc się z rosnącymi cenami.

Na początku lutego nastąpiły istotne podwyżki cen nawozów azotowych. W jednym z monitorowanych punktów sprzedaży cena saletry amonowej przekroczyła wartość 2000 zł za tonę. Znacząco wzrosła również cena mocznika – o ponad 200 zł/t, osiągając przy tym średnią cenę przekraczającą 2300 zł/t. Największy wzrost średnich odnotowaliśmy w przypadku płynnych nawozów RSM, których ceny wzrosły o około 70 zł/t.

Przeczytaj także: Nawozy coraz droższe. Aktualne ceny nawozów azotowych 1.02.2025 r.

Przeczytaj także: Sankcje na nawozy z Rosji zagrażają europejskiemu rolnictwu. Za cła zapłacą rolnicy

Ceny gazu wpływają na ceny nawozów

Kontrakty terminowe na gaz ziemny (holenderski TTF) w Europie wzrosły do poziomu bliskiego 55 euro/MWh, osiągając najwyższą wartość od lutego 2023 roku. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku oznacza to podwojenie ceny. Gaz ziemny odgrywa kluczową rolę w produkcji nawozów azotowych, będąc podstawowym surowcem do wytwarzania amoniaku. W związku z tym wzrost kosztów energii prowadzi do wyższych cen nawozów.

Cło na nawozy

Wzrost cen nawozów mineralnych może wynikać także z wprowadzenia ceł na produkty z Rosji i Białorusi, które mają wejść w życie 1 lipca 2025 roku. Zakończenie importu nawozów z Rosji mogłoby prowadzić do dalszego wzrostu cen u europejskich producentów, ostrzega portal agrarheute.com. W 2024 roku tańsze nawozy importowane z Rosji przyczyniły się do spadku cen nawozów na rynku europejskim, co było korzystne dla rolników, ale jednocześnie niekorzystne dla europejskich producentów nawozów, którzy ponoszą wyższe koszty produkcji – podaje portal.

Ceny nawozów na zagranicznych rynkach

Ceny mocznika na rynkach zagranicznych utrzymują tendencję wzrostową. Obecnie na Bliskim Wschodzie cena nawozu wynosi 425 USD/t, a w Egipcie 458 USD/t. To oznacza wzrost o 15 USD/t w Egipcie i 10 USD/t na Bliskim Wschodzie w porównaniu do końca stycznia. W ciągu ostatniego miesiąca ceny wzrosły o około 30-45 USD/t.

W Niemczech również ceny nawozów wykazują wzrosty. Zgodnie z informacjami portalu agrarheute.com, na przełomie miesiąca podwyżki dotyczą głównie nawozów azotowych, szczególnie saletry amonowo-wapniowej (KAS) oraz roztworu saletrzano-mocznikowego (AHL). Portal zaznacza, że obecnie nie ma oznak, by sytuacja na rynku miała się poprawić. Ponadto, oczekuje się wyników przetargu w Indiach oraz decyzji o ostatecznej ilości zamówionych nawozów.

Przeczytaj także: Saletra czy saletrzak – różnice w nawozach. Jaki nawóz na wiosnę? Co z wymywaniem azotu?

Przeczytaj także: Lepiej nie nawozić roślin “na oko”. Poznaj 5 kroków efektywnego nawożenia

Ceny w Niemczech

Początek miesiąca u naszych zachodnich sąsiadów przyniósł wzrost ceny mocznika o 5 euro/t względem końca stycznia. Obecnie za nawóz ten należy zapłacić 530 euro/t. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku saletry amonowej (KAS), która względem ubiegłego miesiąca wzrosła o 20 euro/t i obecnie w portach za nawóz ten należy zapłacić 390 euro/t. Podrożał także płynny nawóz saletrzano-mocznikowy (AHL), który jest droższy o 17 euro/t, a jego cena wynosi obecnie 328 euro/t. Nawóz potasowy Korn-Kali pozostaje bez zmian i kosztuje 325 euro/t. Z kolei podrożał fosforan amonowy (DAP), o 8 euro/t względem końca stycznia i kosztuje obecnie 680 euro/t.

Aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB)

Nawóz Cena brutto (zł/t) MegAN 33,5 1794,30 Wzrost ceny +38,60 zł/t Saletrosan 26 plus* 1754,30 Wzrost ceny +20 zł/t Saletrosan 30* 1857,20 Wzrost ceny +67,20 zł/t Saletrzak 27 Standard Plus 1593,20 Wzrost ceny +14,80 zł/t Siarczan amonu AS21 macro 1458,60 Bez zmian ANVISTAR 34 N 1718,40 Wzrost ceny +8 zł/t Salmag 1585,90 Wzrost ceny +37,50 zł/t Canwil* 1484,60 Wzrost ceny +10 zł/t RSM 32 1664,85 Wzrost ceny +71,95 zł/t RSM 30* 1601,80 Wzrost ceny +70 zł/t RSM 28* 1552,70 Wzrost ceny +34 zł/t RSM 26N+3S Brak dostępności Pulan 34,4 1741,60 Wzrost ceny +22,30 zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2300,20 Wzrost ceny +32,30 zł/t Polifoska 5* 2635,90 Bez zmian Polifoska 6 2796,50 Wzrost ceny +7 zł/t Polifoska 7* Brak dostępności Polifoska 8 2811,40 Bez zmian Amofoska 4-16-18* 2017 Bez zmian Korn-Kali 1590,90 Wzrost ceny +10,70 zł/t Sól Potasowa 1839 Bez zmian Fosforan amonu DAP 18-46 3246,40 Wzrost ceny +33,80 zł/t Super Fos Dar 2718,50 Wzrost ceny +23,80 zł/t

*Ograniczona dostępność