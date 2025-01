Nawozy azotowe cały czas w górę. Ceny nawozów 25.01.2025 r.

Prognozy wzrostu cen nawozów mineralnych potwierdzają się, a podwyżki w głównej mierze obejmują nawozy azotowe. Średnia cena saletry amonowej i mocznika wzrosła o około 30 zł/t. Poniżej prezentujemy najnowsze ceny nawozów mineralnych.

W punktach sprzedaży widoczne są znaczne rozbieżności cen nawozów mineralnych. W obrębie jednego województwa różnice sięgają nawet 400 zł/t. Dla przykładu, w województwie wielkopolskim u jednego sprzedawcy mocznik z inhibitorem w big-bag kosztuje około 2055 zł/t, a w oddalonym o kilkadziesiąt punkcie sprzedaży wyceniany jest na 2440 zł brutto. Warto zaznaczyć, że u większości dystrybutorów ceny nawozów pozostają w tendencji rosnącej. W bieżącym tygodniu, za wyjątkiem fosforanu amonu, żaden z nawozów nie został obniżony.

Ceny gazu nadal rosną

Jednym z czynników powodujących wzrost cen nawozów są rosnące ceny gazu. Obecnie Holenderski TTF gaz wyceniany jest na 49-50 euro/MWh, co stanowi najwyższą wartość od kilku tygodni. Gaz, będąc podstawowym surowcem do produkcji amoniaku, wykorzystywanego do produkcji nawozów azotowych, znacząco wpływa na koszty ich wytwarzania.

Wyższe ceny nawozów nie tylko w Polsce

Ceny nawozów mineralnych w Niemczech odnotowały znaczący wzrost w ciągu ostatniego miesiąca. W porównaniu do poprzedniego tygodnia pozostają bez zmian, jednak nadal utrzymują się na wysokim poziomie.

Portal agrarheute.com informuje, że mocznik kosztuje obecnie 525 euro/t, co oznacza wzrost o 75 euro/t w stosunku do grudnia 2024 roku. Cena saletry wapniowo-amonowej (KAS) wynosi 370 euro/t, czyli o 23 euro/t więcej. Roztwór saletrzano-mocznikowy (AHL) osiągnął poziom 311 euro/t, co oznacza wzrost o 12 euro/t.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku innych grup nawozowych. Korn-Kali podrożał o 15 euro/t, osiągając cenę 325 euro/t. Fosforan amonu (DAP) również jest droższy w porównaniu z ubiegłym miesiącem – o 19 euro/t – i kosztuje obecnie 672 euro/t.

Będzie jeszcze drożej

Z informacji opublikowanych na portalu agrarheute wynika, że ceny nawozów mineralnych mogą dalej rosnąć. Portal donosi, że w bieżącym tygodniu we Francji odnotowano wzrost cen nawozów azotowych.

W poniedziałek duży europejski producent amoniaku podniósł jego cenę o 30 euro/t. Według agrarheute producent ten prawdopodobnie spodziewa się dalszego wzrostu cen mocznika w nadchodzących tygodniach, co ma być uzasadnieniem dla tej podwyżki. Handlowcy oraz analitycy przewidują, że inni producenci i sprzedawcy nawozów szybko dostosują się do tych zmian. W związku z tym wielu ekspertów obawia się, że ceny nawozów azotowych mogą gwałtownie wzrosnąć w nadchodzących dniach – podaje portal.

Dodatkowo, planowane sankcje wobec Rosji mogą również wpłynąć na europejski rynek nawozów. Zdaniem handlowców, ograniczenie dostaw z Rosji lub wprowadzenie dodatkowych kosztów i podatków na rosyjskie produkty mogłoby znacząco wpłynąć na dostępność nawozów. W efekcie będzie to miało wpływ na ceny nawozów w Europie.

W ubiegłym roku znaczny wzrost importu nawozów ze wschodu doprowadził do obniżenia cen na europejskim rynku, co umożliwiło rolnikom zakup nawozów po niższych cenach. Jednak europejscy producenci, którzy ponoszą wysokie koszty produkcji, odczuli negatywne skutki tej sytuacji. Wstrzymanie importu nawozów z Rosji mogłoby spowodować wzrost cen u producentów z Unii Europejskiej – czytamy na stronie agrarheute.

Aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB)

Nawóz Cena brutto (zł/t) MegAN 33,5 1740 Wzrost ceny +11,30 zł/t Saletrosan 26 plus 1724,30 Bez zmian Saletrosan 30* 1748 Bez zmian Saletrzak 27 Standard Plus 1543,40 Bez zmian Siarczan amonu AS21 macro 1435 Wzrost ceny +38,10 zł/t ANVISTAR 34 N 1680 Wzrost ceny +10 zł/t Salmag 1530,90 Wzrost ceny +20 zł/t Canwil* 1474,60 Bez zmian RSM 32 1586,90 Wzrost ceny +16,05 zł/t RSM 30* 1531,80 Wzrost ceny +20 zł/t RSM 28* 1518,70 Wzrost ceny +8 zł/t RSM 26N+3S Brak dostępności Pulan 34,4 1681,70 Wzrost ceny +34,70 zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2239,50 Wzrost ceny +27,30 zł/t Polifoska 5* 2635,90 Bez zmian Polifoska 6 2789,50 Wzrost ceny 9,50 zł/t Polifoska 7* Brak dostępności Polifoska 8 2811,40 Bez zmian Amofoska 4-16-18* 2017 Bez zmian Korn-Kali 1580,20 Bez zmian Sól Potasowa 1849 Bez zmian Fosforan amonu DAP 18-46 3197,70 Spadek ceny -26,70 zł/t Super Fos Dar 2694,70 Bez zmian

*Ograniczona dostępność