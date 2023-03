Nawożenie RSM-em. Jakie dysze zastosować do opryskiwacza?

Roztwór saletrzano-mocznikowy, czyli popularny RSM jest bardzo chętnie wykorzystywany przez rolników do zasilania plantacji. Jednak do jego aplikacji wymaga się specjalnych dysz, na których się dziś skupimy. Nie można jej wykonać na standardowych rozpylaczach, w jakie wyposażone są opryskiwacze do oprysku np. herbicydami czy fungicydami.

Nie istnieją uniwersalne dysze, które nadają się do opryskiwania wszystkich roślin dowolnymi preparatami. Brak uwagi w tym zakresie może prowadzić do uszkodzenia upraw, a tym samym strat finansowych. Wybór nie jest jednak łatwy, ponieważ w sprzedaży znaleźć można modele o bardzo zróżnicowanych parametrach. Niektóre produkty mogą okazać się nieefektywne, co z kolei wiąże się z ryzykiem poniesienia kosztów na dodatkowe opryski.

Z tej racji dysze zawsze należy dobierać zgodnie z ich przeznaczeniem. Jednym z najważniejszych parametrów jest grubość kropli, jaką można uzyskać ze strugi podczas aplikacji. Dysze drobnokropliste najlepiej nadają się do wykonywania oprysków fungicydowych, podczas gdy średniokropliste wykorzystać można najefektywniej w przypadku środków owadobójczych i chwastobójczych. Do nawożenia roślin stosuje się natomiast dysze grubokropliste, którymi przeprowadzać można również zabiegi doglebowe.

W przypadku stosowania właśnie RSM najczęstszym wyborem są dysze o 5 lub 7 otworach, które dostępne są w ofercie wielu producentów takich jak chociażby MMAT, Agroplast, TeeJet czy Albuz. Ceny za sztukę rozpoczynają się od około 10 zł a kończą nawet w okolicach 30 zł za produkty najbardziej renomowanych producentów.

Tego typu rozwiązania sprawdzają się zwłaszcza przy aplikacji nawozów płynnych na zboża w fazie krzewienia oraz podczas strzelania w źdźbło. Otwory skierowane są poziomo, w kierunku przeciwnym do jazdy opryskiwacza. Dysza zapewnia tym samym optymalny wypływ strumieni oraz grube krople, co sprzyja ześlizgiwaniu się ich z roślin. W praktyce ślad cieczy na roślinach pozostaje minimalny, a ryzyko poparzenia liści jest maksymalnie zredukowane.