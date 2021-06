Nawożenie łąk gnojowicą: dawki i zalecenia

Gnojowica stanowi cenny nawóz, który nie tylko dostarcza roślinom niezbędnych makro- i mikroelementów, ale również wpływa na poprawę właściwości gleby, w tym wzrost zawartości próchnicy. Dawka gnojowicy przeznaczona do nawożenia łąk uzależniona jest miedzy innymi od zawartości składników pokarmowych w nawozie, który z kolei związany jest ze strukturą stada, a także systemem żywienia zwierząt. Ważną rolę odgrywa również ilość wody, która zużywana jest do ich higieny.

Przyjmuje się, że średnio 1 m3 gnojowicy stanowi źródło około 4 kg N, 3 kg P 2 O 5 , 4 kg K 2 O, 3 kg Ca oraz 1 kg MgO. Nieznacznie wyższe średnie zawartości azotu i potasu występują w gnojowicy bydlęcej, natomiast fosforu i wapnia w gnojowicy, która pochodzi od trzody chlewnej. Wykorzystanie fosforu i potasu z tego nawozu jest podobne do wykorzystania tych makroskładników z nawozów mineralnych. Gnojowica poza makroskładnikami stanowi cenne źródło mikroskładników, takich jak mangan, cynk, bor, miedź czy molibden.

Gnojowica jest nawozem szybko działającym, jednakże ponad połowa azotu zawartego w nawozie występuje w formie amonowej, która jest szczególnie podatna na straty gazowe w postaci amoniaku. Szacuje się, że straty azotu podczas stosowania gnojowicy mogą sięgać od 7 do nawet 30%, w zależności od temperatury, a także terminu i techniki stosowania. Na łąkach gnojowicę można stosować w dwóch dawkach po 25 m3 na 1 ha. Dodatkowo należy pamiętać, że w okresie wegetacji roślin, ze względu na możliwość ich poparzenia w efekcie stosowania nawozu, zalecane jest rozcieńczenie gnojowicy wodą w stosunku 1:0,4 – 0,8. Na łąkach dodatkowo nawóz ten powinien być stosowany na wilgotną glebę, podczas pochmurnej pogody, przy niskich temperaturach.

Stosowanie gnojowicy na łąkach należy prowadzić rozważnie, gdyż częsta jej aplikacja może doprowadzić do nadmiernego zachwaszczenia roślinami baldaszkowatymi, co prowadzi do pogorszenia parametrów jakościowych, między innymi w efekcie nagromadzenia azotanów, a także do zmniejszenia wartości paszowej runi łąkowej.

Czytaj także: Jak nawozić łąki po pierwszym pokosie