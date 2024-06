Nawożenie gnojowicą i pofermentem bez strat azotu jest możliwe

Gnojowica, poferment to doskonałe nawozy, ale szybko tracimy z nich azot. Możemy ograniczyć starty i zatrzymać azot w glebie dla roślin. Dodatek stabilizatora azotu pozwala lepiej wykorzystać potencjał z tych nawozów.

Gnojowica to cenny nawóz naturalny. Źródło azotu i innych składników pokarmowych dla roślin Jej skład zależy od tego, od jakich zwierząt pochodzi, od ich wieku, sposobu odżywiania, jakości paszy oraz od rozcieńczenia wodą.

W trakcie nawożenia gnojowicą i po jej zastosowaniu tracone są znaczne ilości azotu w formie uwalnianego do atmosfery amoniaku i podtlenku azotu. Jony amonowe zawarte w gnojowicy są przekształcane w azotany (nitryfikacja) i duże ilości azotu w formie azotanów są wymywane do wód gruntowych.

Poferment to pozostałość po produkcji biogazu z różnych surowców lub odpadów organicznych. Poferment z biogazowni cechuje się dobrą wartością nawozową (zależy od rodzaju surowców), zbliżoną do nawozów naturalnych. Nawet ok. 80 proc. azotu ogólnego w pofermencie jest w formie amonowej. Jest to forma, którą rośliny pobierają bezpośrednio i wbudowują w związki organiczne.

Jednakże także przy nawożeniu pofermentem problemem środowiskowym jest emisja amoniaku i wynikające z tego straty azotu w nawożeniu. Pamiętajmy, że im jest cieplej podczas nawożenia to proces nitryfikacji zachodzi szybciej. Wykazano, że około 70 proc. azotu może zostać wyemitowane do atmosfery po nawiezieniu pól pofermentem,

Zdając sobie sprawę z walorów jakie mają ww. nawozy, powinniśmy szukać rozwiązań, które ograniczą straty azotu. To kierunek, którym podąża Gospodarstwo Rolne w Bełczu Małym, w woj. dolnośląskim. Właściciele specjalizują się w produkcji bydła mlecznego i mleka. W gospodarstwie jest ok 1 tys. krów dojnych, a to oznacza wysoką produkcję nawozów naturalnych i konieczność ich zagospodarowania. Chcąc uniknąć strat azotu z nawozów zdecydowano się na dodawanie do nich stabilizatora azotu Vizura.

Dzięki stabilizatorowi azot z nawozów jest dłużej dostępny dla roślin. Musimy mieć bowiem świadomość, że przy temperaturze 5°C przemiana azotu do azotanów trwa 6 tygodni. Natomiast przy zastosowaniu stabilizatora azotu przemiana trwa 10 – 14 tygodni, czyli w glebie azot zostaje dłużej. Przy temperaturze 20°C przemiana trwa zaledwie 1 tydzień, a przy zastosowaniu stabilizatora azotu trwa 4 – 6 tygodni. Nie bez znaczenia jest szybkie wymieszanie ich z glebą.