Nawóz potasowy na gleby lekkie i ciężkie

Wybór odpowiedniego nawozu potasowego i jego dawka zależy od preferencji uprawianych roślin w stosunku do konkretnej formy chemicznej potasu zawartej w nawozie mineralnym. Zależy także od zasobności gleby w ten składnik pokarmowy i zawartości potasu w nawozie oraz od rodzaju gleby.

Efektywność zastosowanego nawożenia potasowego zależy od przemian jakim podlegają jony zawarte w nawozie. Po zastosowaniu nawozy potasowe rozpuszczają się w glebie i dysocjują na jony potasowe oraz w zależności od rodzaju nawozów na jony chlorkowe lub jony siarczanowe.

Na gleby lekkie i ciężkie

Potas, mimo że ulega w glebie wiązaniu może częściowo ulegać wymyciu w głąb profilu glebowego. Występuje to zwłaszcza na glebach lekkich. Dlatego w przypadku takich gleb nie jest wskazane jednorazowe stosowanie wysokich dawek tego składnika pokarmowego.

W przypadku aplikacji nawozów potasowych na glebach ciężkich, ze względu na silnie rozbudowany kompleks sorpcyjny na tego typu glebach, nawozy te mogą być stosowane w wyższych dawkach, bez obawy ich strat w efekcie wymycia. Jednak nie zaleca się aplikacji nawozów potasowych jednorazowo w bardzo dużych dawkach, tzn. raz na kilka lat, czyli tzw. nawożenia na zapas. Taki sposób nawożenia jest szczególnie niewskazany w przypadku uprawy roślin (na przykład użytków zielonych i roślin pastewnych), u których znaczne nagromadzenie potasu w efekcie luksusowego pobierania tego makroskładnika wpływa w dużym stopniu na pogorszenie ich parametrów jakościowych.

Sole potasowe, czyli chlorki potasu

W uprawach polowych często stosowane są sole potasowe, czyli chlorki potasu. Wynika to z ich niższej ceny w porównaniu do nawozów potasowych siarczanowych. Należy jednak pamiętać, że część roślin uprawnych charakteryzuje się wrażliwością na wysoką koncentrację chloru w glebach. Do grupy tych roślin należą między innymi: tytoń, chmiel, len, konopie, ziemniak, kwiaty, warzywa oraz drzewa owocowe. W przypadku tych roślin dobrze jest stosować siarczan potasu. Jednak w przypadku stosowania nawozów chlorkowych nawożenie należy wykonać na co najmniej 2-3 tygodnie przed siewem, lub też sadzeniem roślin. W tym czasie dojdzie do wymycia w głębsze warstwy gleby szkodliwych dla tych roślin jonów chlorkowych.

Nawozy potasowe niskoprocentowe, ze względu na występowanie w ich składzie dużych ilości sodu, nie powinny być aplikowane pod uprawy na glebach ciężkich. Wynika to z faktu, że sód poprzez peptyzujący wpływ na koloidy glebowe pogorsza właściwości fizyczne gleb.