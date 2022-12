Nawet jeżeli rosyjskie nawozy trafią na nasz rynek, to tanio nie będzie…

Eksport rosyjskich nawozów przez Morze Czarne cały czas jest przedmiotem negocjacji Rosji z Ukrainą, przeszkodą jest jednak kwestia uwolnienia ukraińskich jeńców. Jeżeli jednak dojdzie do porozumienia, to trudno liczyć na spadki cen na rynku, ponieważ od 1 stycznia 2023 roku rosyjskie nawozy będą objęte 23,5-procentowym cłem eksportowym.

Nawozy to jedno; Rosja odpowiadała za prawie 1/4 światowej produkcji amoniaku. Ten niezbędny do produkcji nawozów azotowych składnik trafiał rurociągiem do portu koło Odessy, lecz z oczywistych względów jego transport został wstrzymany. Jak zauważa Vitor Pistoia, analityk z Rabobanku, to jak będą kształtowały się ceny nawozów azotowych w Unii Europejskiej będzie zależało od sytuacji na rynku gazu. Co prawda jego ceny spadły w porównaniu z sierpniowymi szczytami o 60 proc., co pozwoliło na wznowienie produkcji fabrykom nawozów, jednak trudno będzie odrobić straty produkcyjne z lata i jesieni.

To oznacza import nawozów azotowych i tym samym presję na wzrost cen. Zdaniem Vitora Pistoi cytowanego przez serwis The Western Producer, ceny w najbliższym misiącu lub dwóch mogą spaść, jednak zaczną wzrastać wraz z coraz mniejszymi zapasami gazu ziemnego w Unii Europejskiej.