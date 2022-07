Nawet 500 tys. zł wsparcia na rozwój usług rolniczych. Warunki i termin składania wniosków

Do 19 sierpnia 2022 r. trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych w ramach „Wsparcia inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności a dla ubiegających się o wsparcie eksperci ARiMR przeprowadzili szkolenie.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Warto jednak podkreślić, że wachlarz działalności, które mogą być objęte wsparciem, został rozszerzony o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych. Dodatkowo działalność, którą może świadczyć potencjalny beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji np. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych lub wykorzystania technologii cyfrowych. W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Maksymalna kwota wsparcia, o jakie można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega standardowo do 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych jest to 65 proc.

W dniu rozpoczęcia naboru odbyło się internetowe szkolenie dotyczące zmian w zasadach ubiegania się o środki finansowe na ten cel. Było ono skierowane do zainteresowanych ubieganiem się o to dofinansowanie i do doradców zajmujących się przygotowywaniem potrzebnej dokumentacji. Podczas e-spotkania eksperci ARiMR odpowiadali na zadawane przez uczestników pytania:

Wnioski do 19 sierpnia 2022 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Źródło: ARiMR