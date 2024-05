Nawet 450 zł za jedną próbkę na obecność wirusa. PIWet podnosi ceny usług

Wirus ze Schmallenbergu (SBV) pojawił się w Europie w 2011 r. Powoduje krótkotrwałe podwyższenie temperatury ciała pow. 400C, utratę apetytu, osłabienie, biegunkę, spadek mleczności. Groźnym objawem choroby są poronienia i rodzenie potomstwa niezdolnego do życia.

Państwowy Instytut Weterynaryjny wykonuje badania obecności materiału genetycznego wirusa ze Schmallenbergu i – podnosi ceny za te badania. Od 3 czerwca tego roku cena badania wyniesie 225 zł, natomiast badanie w trybie ekspresowym (5 dni roboczych) będzie kosztować 450 zł.

Czas realizacji badania w trybie ekspresowym (5 dni roboczych) dotyczy dostarczenia wyniku drogą elektroniczną, dlatego też bezwzględnie na zleceniu wykonania badania należy podać adres e-mail, na który wynik będzie wysłany. Brak kompletu formalnych danych (uzupełnionego zlecenia wykonania badań) skutkuje wydłużeniem wysłania wyniku i liczony jest od dnia uzupełnienia danych. Pierwszy dzień realizacji badania w trybie EKSPRES liczony będzie w zależności od godziny przekazania próbki do laboratorium. Jeżeli próbka zostanie dostarczona do laboratorium do godziny 11:30 danego dnia, dzień ten zostanie zaliczony do pierwszego dnia badania. W przypadku dostarczenia próbki do laboratorium po godzinie 11:30, pierwszy dzień badania liczony będzie od dnia następnego po jej dostarczeniu – informuje PIWet.