Naukowcy chcą ratować planetę wykorzystując zamiast nawozów sztucznych ludzki mocz

Zdaniem grupy francuskich badaczy wykorzystanie ludzkiego moczu zamiast nawozów sztucznych w uprawie roślin może przyczynić się do zahamowania zmian klimatycznych na naszej planecie.

O sprawie informuje portal wp.pl, który przytacza rozmowę AFP z inżynierem Fabienem Esculierem, w której ten stwierdza, że nawozy sztuczne co prawda dostarczają roślinom potasu, azotu i fosforu, jednak jednocześnie przyczyniają się do zanieczyszczenia wód i przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych.

– Mocz jest odpowiedzialny za około 80 procent azotu i ponad połowę fosforu znajdujących się w ściekach. Są to bogate zasoby, z których mogłyby skorzystać firmy z branży rolniczej, gdyby rozbudowano infrastrukturę odprowadzania i zbierania moczu – stwierdziła Julia Cavicchi z United States Rich Earth Institute w rozmowie z AFP.

– Ponieważ produkcja syntetycznego azotu jest znaczącym źródłem gazów cieplarnianych, a fosfor jest ograniczonym i nieodnawialnym zasobem, systemy przekształcania moczu oferują długoterminowy, odporny model gospodarki odpadami ludzkimi i produkcji rolnej – dodała.

Na razie jednak głównym problemem jest infrastruktura odzyskiwania ludzkiego moczu. Ale kto wie, jak będzie się rozwijała, jeżeli ceny nawozów będą utrzymywały się na takim jak teraz poziomie…