Nauka nie pójdzie w las, a… do gospodarstw i na pola

Uczniowie, którzy z wyprzedzeniem zapisują się na lekcje online, chętnie i aktywnie w nich uczestniczą, a po zakończeniu czekają na kolejne zajęcia. Brzmi nierealnie? A jednak – to prawda. Przynajmniej, jeśli chodzi o webinary 365FarmNet. Cykl bezpłatnych zajęć online to błyskawiczna reakcja firmy na aktualną sytuację oraz aktywne wsparcie szkół i uniwersytetów przyrodniczych czy rolniczych w tych trudnych czasach.

Można powiedzieć, że informacja o wprowadzeniu stanu epidemii w naszym kraju, a następnie kolejne zakazy i restrykcje spadły na nas jak grom z jasnego nieba. Na „pierwszy rzut” poszli nauczyciele, dzieci i młodzież oraz ich rodzice – szkoły zostały zamknięte, a nauka przeniosła się do rzeczywistości wirtualnej. Nie każdy potrafił sobie od razu poukładać życie na nowo i dostosować się do zaistniałej, trudnej sytuacji. Firma 365FarmNet zareagowała błyskawicznie.

– To ciężki czas, szczególnie dla nauczycieli i młodzieży, którą często trudno jest zainteresować i zachęcić do nauki przez internet. Od dawna już wspieramy szkoły oraz uniwersytety rolnicze w całej Polsce swoją wiedzą i doświadczeniem. Do tej pory odwiedzaliśmy je i przeprowadzaliśmy w nich zajęcia dla uczniów i studentów. Teraz nie było to możliwe tak bezpośrednio… Stąd nasz pomysł – wyjaśnia Jerzy Koronczok z firmy Agrocom Polska, koordynator ds. rozwoju w firmie 365FarmNet w Polsce. – Zaplanowaliśmy przeprowadzenie cyklu webinarów, które z jednej strony odciążą dyrekcję i nauczycieli, a z drugiej – zainteresują uczniów i studentów. Co wcale nie jest prostą sprawą – śmieje się.

Błyskawiczna reakcja

Decyzja o zamknięciu szkół została ogłoszona 11. marca, a już następnego dnia żadne zajęcia w szkołach i na uczelniach się nie odbywały. Dwa tygodnie później, 25. marca, wystartował pierwszy z całego cyklu webinar 365FarmNet. W ciągu tych dwóch tygodni cały zespół 365FarmNet intensywnie pracował, aby wszystko kompleksowo przygotować. Trzeba więc było opracować program nauczania, zakupić niezbędne sprzęty, przetestować platformę internetową, na której webinary miałyby się odbywać i przede wszystkim… dotrzeć do ponad dwustu szkół i uczelni rolniczych, aby poinformować je o planowanych działaniach.

– Nie było to łatwe, pracowaliśmy na najwyższych obrotach, aby wszystko wypaliło. Nie tylko pod względem technicznym – samo przekazanie wiedzy podczas webinarów musiało być odpowiednie, aby zatrzymać tych młodych ludzi, zainteresować ich tym, co mówimy i jeszcze zachęcić do interakcji oraz aktywnego brania udziału w zajęciach praktycznych. Wiadomo, jakby coś poszło nie tak i stracilibyśmy na początku ich zainteresowanie, to już by nie wrócili na kolejne lekcje – zauważa Jerzy Koronczok.

– Bezgranicznie mi zaimponowaliście szybką reakcją na sytuację. Opracowanie cyklu lekcji – w tak szybkim tempie i pod presją zapotrzebowania na lekcje wirtualne – to “mistrzostwo świata” – komentuje jeden z pracowników naukowych.

Teoria i praktyka idą w parze

Oferta webinarów skierowana jest przede wszystkim do młodzieży średnich szkół zawodowych o profilu rolniczym, ale uczestniczą w nich również studenci – m.in. z Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie czy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Odzew jest bardzo duży. Wielu uczestników, po zakończeniu pierwszej lekcji od razu rejestruje się na kolejne. To świadczy o dużym zainteresowaniu przedstawianymi tematami, ale też o zapotrzebowaniu na tego typu przedsięwzięcia.

Roman Bathelt, prowadzący webinary to doktorant Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dwukrotny zwycięzca krajowego finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych oraz laureat I miejsca w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja roślinna. Ale, co najważniejsze, jest też rolnikiem – praktykiem. Doskonale wie, jaka wiedza jest niezbędna w gospodarstwie.

– Każdy wykład składa się z części teoretycznej, w której wprowadzam uczestników w zagadnienia, a potem zawsze analizujemy temat w części praktycznej. W jej trakcie uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę w aktywny, ale też interaktywny sposób – mówi Roman Bathelt, regionalny doradca ds. sprzedaży i rozwoju rynku 365FarmNet. – Z uwagi na porę roku i trwające prace, nie mówimy o wszystkim „na sucho” – to, co jest przedstawiane podczas webinarów, znajduje bezpośrednie zastosowanie na polach i w gospodarstwach. Rolnicy, również młodzi, potrzebują tej wiedzy. Do tego, teraz właśnie, podczas wykonywania konkretnych zabiegów, konieczne jest ich dokumentowanie. A my aktywnie im w tym pomagamy – dodaje.

Tematyka dostosowana do aktualnej sytuacji na polu

Zaraz po Wielkanocy 365FarmNet przeprowadziło już webinar dotyczący siewu kukurydzy i możliwości zmiennego dopasowania ilości wysiewu do lokalnych warunków siedliskowych. Pomaga w tym moduł Claas Crop View na platformie 365FarmNet. W Claas Crop View można wygenerować mapy historyczne pola z kilku lat wstecz – z nich przygotować mapy potencjalnego plonowania, a więc też mapy wysiewu.

– Poza tego typu zagadnieniami, webinary obejmują też tematykę planowania zmianowania roślin w gospodarstwie i zabiegów, przygotowania mapy nawożenia azotowego dla poszczególnych pól w oparciu o moduł satelitarny CLAAS Crop View, dokumentacji zabiegów polowych i bieżącą analizę, zarządzania stadem bydła mlecznego czy właściwego ciśnienia w ogumieniu rolniczym, które jest kluczem do oszczędności, ochrony gleby i przeciwdziałania suszy – wymienia Roman Bathelt.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o funkcjonalności programu 365FarmNet, który oferuje wiele bezpłatnych lub płatnych modułów (jak wyżej wymieniony Claas Crop View). Warto tu zaznaczyć, że uczniowie i nauczyciele w ramach programu 365Campus otrzymują pełny, bezpłatny dostęp nawet do tych modułów, za które normalnie musieliby zapłacić.

Świetny odbiór

Teraz, po miesiącu od pierwszego przeprowadzonego webinaru, można śmiało powiedzieć, że przedsięwzięcie odniosło spory sukces. Większy, niż organizatorzy przypuszczali. W tym czasie firma 365FarmNet przeprowadziła już 25 lekcji na żywo online, w których uczestniczyło prawie 2 tysiące uczniów i studentów! Na życzenie i prośbę dyrekcji lub nauczycieli przeprowadza również powtórki tych zajęć w dogodnym dla nich i dla uczniów czasie.

– To był strzał w 10! Jest to dla nas, nauczycieli, bardzo fajna sprawa, uczniowie (przynajmniej część) jest bardzo zainteresowana tą formą nauki – komentuje w mailu jeden z nauczycieli ze szkoły, która uczestniczy w „webinarowym” projekcie 365FarmNet.

– Te zajęcia, które Państwo po mistrzowsku prowadzą, są dla mnie jak świeży powiew. Bardzo mnie interesuje, jak Państwo ułożyli zagadnienia i jakie wspaniałe przykłady są w nich wykorzystywane. Bardzo mi się podoba, że program jest tak przystępny i intuicyjny – co z resztą potwierdzają młodzi słuchacze – dodaje pracownica naukowa uniwersytetu rolniczego. – Uważam, że sposób opracowania zagadnień jest szalenie atrakcyjny dla praktyków i mówię to z całym swoim wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym, zdobywanym w wielu pracach prowadzonych u producentów buraków cukrowych i kukurydzy – podkreśla.

Pierwszy cykl webinarów zaplanowany był do końca kwietnia. Kolejne już są w przygotowaniu i rozpoczną się od razu po zakończeniu tego cyklu. Oczywiście, jeśli ktoś jeszcze nie miał możliwości uczestniczenia w webinarach, to cały czas może zacząć, ponieważ początkowe

lekcje wciąż są i będą na żywo prezentowane w nowych terminach.

Źródło: 365FarmNet