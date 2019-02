„Nasz priorytet – walka z nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu żywnościowym”

Najważniejszym priorytetem dla nowo wybranego przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Łańcucha Żywnościowego Copa i Cogeca, Joe Healy’ego z Irlandii, jest dokonanie szybkiego postępu w planach Komisji Europejskiej dotyczących walki z nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu żywnościowym w celu zapewnienia uczciwych zysków dla producentów.

– Pracujemy nad tym od 2007 roku. Ważne jest, aby zakazać nieuczciwym praktykom handlowym z normalnych stosunków handlowych w UE i poprawić przejrzystość rynku, ponieważ przyczynią się one do lepszego funkcjonujący łańcuch dostaw żywności. Nie możemy dłużej akceptować tego, że inni skorzystają finansowo z nieuczciwych i nieetycznych praktyk biznesowych. Dochody rolników są dla nas ogromną troską. Dziś stanowią one jedynie 40% średnich zarobków w innych sektorach gospodarki i spadły o 20% w ciągu ostatnich czterech lat. Ta propozycja jest pierwszym krokiem we właściwym kierunku. Odpowiednie prawodawstwo istnieje już w 20 państwach członkowskich, ale musi zostać poparte prawodawstwem UE, aby zapewnić równe szanse, jak również zająć się transnarodowymi nieuczciwymi praktykami handlowymi (UTP), które w przeciwnym razie mogłyby pozostać nienaruszone. Potrzebujemy silnego egzekwowania prawa, prowadzonego przez niezależny organ, zdolny do inicjowania i prowadzenia dochodzeń oraz stosowania odstraszających sankcji w przypadku nieprzestrzegania przepisów – podkreślił. – Musimy również zwiększyć zakres proponowanej dyrektywy i zapewnić, że wszystkie przedsiębiorstwa są nią objęte. Mam nadzieję, że Parlament wzmocni go, gdy będą dyskutować o nim w najbliższych miesiącach – mówi Joe Healy

Nowy przewodniczący grupy roboczej Copa – Cogeca jest hodowcą bydła mlecznego z Athenry, Co. Galway i nowym prezesem Irish Farmers Association IFA. Będzie wspierany przez Gabriela Trenzado z Hiszpańskiego Stowarzyszenia Spółdzielczego (Cooperativas Agroalimentarias) i Ruth Mason z National Farmers Union of England and Wales, którzy zostali wybrani na wiceprzewodniczących grupy roboczej.

Gabriel Trenzado jest dyrektorem ds. UE w hiszpańskich spółdzielniach rolno-spożywczych i był bezpośrednio zaangażowany w działania, które doprowadziły do ​​wprowadzenia prawodawstwa dotyczącego łańcucha żywnościowego do prawa hiszpańskiego, a także kodeks dobrych praktyk uzgodniony ze wszystkimi udziałowcy łańcucha żywnościowego. Ruth Mason jest doradcą NFU ds. łańcucha żywnościowego z dużym doświadczeniem zarówno w sektorze rolnym, jak i detalicznym.

Źródło: Copa – Cogeca