Nasz priorytet: utrzymanie i stabilizacja Wspólnej Polityki Rolnej

Komitety Copa i Cogeca są rozczarowane proponowanymi przez UE cięciami w budżecie przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR) w ramach planów budżetowych Komisji Europejskiej po 2020 r. Dlatego wzywają do utrzymania i stabilizacji budżetu WPR w ujęciu realnym w następnym okresie programowania.

– Przy dochodach rolników na poziomie zaledwie 40% średnich zarobków innych sektorów gospodarki, Copa i Cogeca nie mogą zaakceptować zmniejszenia wydatków na WPR w przyszłym budżecie UE. To oni produkują żywność wysokiej jakości każdego dnia i są wezwani do dostarczania większej ilości produktów na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Proponowane cięcia budżetowe zagrażają nie tylko środkom utrzymania rolników i ogromnym obszarom europejskich obszarów wiejskich, ale także realizacji unijnych celów środowiskowych i społecznych. Uznajemy wysiłki Komisji i państw członkowskich na rzecz zwiększenia zasobów UE, aby sprostać nadchodzącym potrzebom politycznym, ale należy zrobić więcej dla Europy i europejskich rolników – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Proponowane cięcia w budżecie WPR, niepewny wynik procesu Brexit i skumulowany wpływ koncesji na negocjacje handlowe to tylko niektóre elementy, które stawiają europejski sektor wołowiny pod ogromną presją.

Jean-Pierre Fleury, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Wołowiny Komitetów Copa i Cogeca, wzywa UE do rezygnacji z dalszych ustępstw w sprawie delikatnych produktów rolnych w rozmowach handlowych. – „Europa, która chroni” była motto Komisji Europejskiej na początku jej mandatu. Cztery lata później zagrożony jest unijny sektor wołowiny. Zastanawiamy się, czy Komisja bierze pod uwagę skumulowany wpływ umów handlowych z Kanadą, które zwiększają dostęp do unijnego rynku wołowiny o nawet 65 000 ton, z Meksykiem o 20 000 ton; do tego dochodzą bieżące negocjacje z Blokiem Mercosur i nadchodzące z Australią i Nową Zelandią, gdzie nasi partnerzy handlowi oczekują dodatkowych koncesji. Jest to również związane z niepewnością, którą stwarza Brexit. Nie możemy godzić się na poświęcanie sektora hodowlanego i bezpieczeństwa żywnościowego w zamian za lepsze warunki w innych strategicznych sektorach negocjacji handlowych.

– Oczekuje się, że światowa populacja wzrośnie, a sektor rolnictwa boryka się z rosnącymi wyzwaniami; teraz nie czas na ograniczenie wydatków. Europejscy producenci wołowiny są zdeterminowani, aby nadal pracować nad spełnieniem oczekiwań społeczeństwa w zakresie systemów produkcyjnych, identyfikowalności i zrównoważonego rozwoju. Ale aby to osiągnąć, musimy mieć wyraźne sygnały polityczne. Do tej pory widzimy różne i przeciwstawne – podsumowuje Jean-Pierre Fleury.

Źródło: Copa – Cogeca