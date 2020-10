Nastroje w branży rolniczej: niepokój związany z epidemią koronawirusa

Na przełomie września i października bieżącego roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w branży. Cykliczne badanie przeprowadzane jest od czerwca 2014 roku i powtarzane co sześć miesięcy. Jego efektem jest wartość liczbowa – barometr, który obrazuje nastroje panujące w branży. W tym roku determinowane są one przede wszystkim przez epidemię COVID-19.

W poprzednim cyklu badania, które przeprowadzone było w kwietniu br., mieliśmy do czynienia z nietypową sytuacją. Był to początek pandemii koronawirusa, a zatem w branży panowały negatywne nastroje i wielkie obawy co do przyszłości. Obecnie nadal zmagamy się w pandemią, jesteśmy natomiast po sezonie. Minione lato łaskawe było dla rolników.

Szczęśliwie nie mieliśmy do czynienia z kryzysami związanymi z siłami natury. Rolnicy nie musieli zmagać się z klęskami suszy jak rok wcześniej. Dobre plony przełożyły się zapewne na chęć rolników do inwestycji w gospodarstwa i to widać w wynikach badania. Patrząc na ocenę minionego półrocza dla branży rolniczej, wyniki są bardzo podobne do tych jakie uzyskaliśmy w kwietniu. Tu jeszcze optymizmu nie widać. Można wręcz zaobserwować wzrost negatywnych odpowiedzi – wzrósł odsetek odpowiedzi, że minione półrocze było złe lub bardzo złe dla branży. Tak twierdzi odpowiednio 11,7% i 3,3% przedsiębiorców biorących udział w badaniu. Zmniejszył się natomiast odsetek firm uważających, że minione półrocze było bardzo dobre lub dobre.

Inaczej wyglądają wyniki, gdy pytamy o przyszłość. Pół roku temu dominowały zdecydowanie negatywne odpowiedzi. Niecałe 8% badanych twierdziło, że koniunktura w branży się poprawi a ponad 76%, że się pogorszy lub zdecydowanie pogorszy. Obecnie oceny rozłożyły się niemal równomiernie. 31% badanych uważa, że koniunktura się poprawi, 35%, że nie ulegnie zmianie i nieco ponad 33%, że się pogorszy.

Przedsiębiorcy z większym optymizmem patrzą na realizację sprzedaży we własnych firmach. Wykres 3 pokazuje dokładne wyniki jakie uzyskaliśmy na pytanie o przewidywania poziomu sprzedaży w bieżącym roku we własnych przedsiębiorstwach. W kwietniu br. tylko nieco ponad 10% badanych przewidywało lepszy wynik niż rok wcześniej. Obecnie lepszego wyniku spodziewa się ponad 33% przedsiębiorców. Jedna czwarta przewiduje gorszy wynik. To sporo, ale jeszcze pół roku wcześniej gorszego wyniku spodziewało się ponad 63% firm.

Według badania mniejsze obawy co do przyszłości widać w planach inwestycyjnych. Zdecydowanie więcej firm, niż pół roku wcześniej, planuje inwestycje i znacznie mniej rezygnuje z wcześniej zaplanowanych inwestycji.

Obawy branży w związku z epidemią COVID-19

Obecnie wciąż 55% przedsiębiorców twierdzi, że koronawirus będzie miał negatywny wpływ na rozwój branży. W kwietniu twierdziło tak ponad 79% badanych firm. Nadal ponad 68% przedsiębiorców uważa, że koronawirus będzie miał negatywny wpływ na funkcjonowanie firm, w których pracują. To o 12% mniej niż w kwietniu br., wówczas 80,5% przedsiębiorców biorących udział w badaniu, odpowiadało twierdząco na pytanie czy koronawirus będzie miał negatywny wpływ na funkcjonowanie ich przedsiębiorstw.

Wypadkową badania jest współczynnik obrazujący nastroje w branży. Wartość poniżej zera

świadczy o przewadze nastrojów negatywnych i pesymistycznych. Taką sytuacje mamy już od kwietnia zeszłego roku, kiedy to indeks po okresie pozytywnych oczekiwań ponownie zanotował ujemne wartości. W ostatnim cyklu badania obserwujemy sporo więcej pozytywnych odpowiedzi niż pół roku wcześniej. Nadal jednak indeks jest poniżej zera co świadczy o przewadze pesymistycznych nastrojów (a te mogą się nasilić chociażby ze względu na procedowaną nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, podtopienia w wyniku ostatnich bardzo intensywnych opadów deszczu a także drugiej fali epidemii – przyp. red.).

Źródło: PIGMiUR