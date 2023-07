Nastoletni podpalacz zatrzymany przez policję. Wyrządził znaczne szkody rolnikom z Lubelszczyzny

9 podpaleń między innymi budynków gospodarczych, beli i stert słomy ma na koncie 19-letni mieszkaniec gminy Mełgiew, którego zatrzymali policjanci ze Świdnika. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna podejrzany jest między innymi o dokonanie podpalenia budynku gospodarczego w miejscowości Krzesimów. Do zdarzenia doszło w nocy z 30 na 1 lipca tego roku. Wartość start spalonego budynku i znajdującej się w nim słomy oszacowano na kwotę, bagatela, 400 tysięcy złotych.

19-latek w trakcie przesłuchania przyznał się do winy. Mundurowi ustalili także, że na swoim koncie ma również inne podpalenia na terenie gminy Mełgiew. Były to pustostany, drewniane budynki, bele i sterty słomy. Łączna wartość strat, jakie powstały wskutek wywołanych przez niego pożarów to blisko 500 tysięcy złotych.

Zgodnie z obowiązującym prawem za zniszczenie cudzego mienia, sprawcy grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Niewykluczone również, że mężczyzna poniesie koszty akcji pożarniczych.