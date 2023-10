Narzekamy na spadki cen rzepaku. Będzie ciąg dalszy. IGC podnosi prognozę zbiorów pszenicy

Jeszcze we wtorek narzekaliśmy, że ceny rzepaku nie przekraczają w najlepszym nawet przypadku 1800 złotych za tonę. Niestety za chwilę stawki na poziomie 1500 zł/t prawdopodobnie przestaną nas dziwić…

Cena rzepaku spadła wczoraj na Matifie w kontraktach na listopad o 11,75 EUR/t do 407,25 EUR/t, zaś najczęściej notowany lutowy kontrakt stracił 7,75 EUR do 440,50 EUR/t. Tym samym ceny rzepaku coraz bardziej odrywają się od cen soi, której notowania wzrosły wczoraj za oceanem o 4,5 ct do 1.315,5 ct/bu (457 EUR/t).

Obniżki odbijają się na rynku niemieckim, gdzie cena spadła o 11 EUR/t i wynosi ok 409 EUR/t. O wiele gorzej jest w landach wschodnich, gdzie ceny kształtują się na poziomie od 284 do 398 EUR/t. Po spadkach na Matifie możemy spodziewać się spadków na rynku krajowym; ostatnie notowanie KZPRiRB wskazywało na ceny w przedziale 1640-1800 zł/t, jednak korekty w dół w najbliższych dniach nie będą niespodzianką…

Notowania pszenicy były wczoraj mieszane; na Matifie doszło do niewielkiego spadku – o 2,25 EUR/t do 238,25 EUR/t, zaś w Chicago cena wzrosła o 13,75 ct do 594 ct/bu (206 EUR/t).

Z ważniejszych informacji warto wspomnieć o nowej prognozie światowych zbiorów pszenicy w sezonie 2023/2024; IGC szacuje je na 785 mln ton, to o 2 mln ton więcej niż szacowano we wrześniu. Zapasy tego zboża mają wynieść 263 mln ton, o 18 mln mnij r/r.

Poprawiają się perspektywy zbiorów w Australii; Stone X szacuje je na 26 milionów ton wobec 23 w poprzedniej perspektywie. Z powodu suszy cierpią uprawy w Argentynie; 47% upraw jest w złym stanie. Z tego samego powodu pogarszają się w tym kraju perspektywy dla kukurydzy.

Cena kukurydzy w Chicago wzrosła o 13 ct do 505 ct/bu (188 EUR/t), zaś w Paryżu w kontraktach na listopad pozostała bez zmian – 205,25 EUR/t, zaś najczęściej notowany kontrakt marcowy zdrożał o 0,50 EUR do 210,75 EUR/t.

– Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) obniżyła w czwartek swoją prognozę światowej produkcji kukurydzy w sezonie 2023/24 o 3 mln ton do 1219 mln ton. Ostateczne zapasy na rok 2023/24 podano na 283 mln ton, czyli o 6 mln ton mniej niż we wrześniu. W porównaniu do roku 2022/23 zapasy wzrosły o 11 mln ton – informuje Kaack.