Narzędzia do zarządzania gospodarstwem w sieci

Podstawą do wprowadzenia rolnictwa opartego na informacji jest połączenie z całą flotą maszyn, integracja z partnerami, tj. innymi firmami oraz bezpieczeństwo i ochrona danych. Zbiór, analiza, przetwarzanie danych są punktem wyjścia algorytmów sztucznej inteligencji stosowanych w precyzyjnym rolnictwie.

Sieciowo połączone maszyny dają szerokie możliwości dla optymalizacji zarządzania gospodarstwem, co podkreślano w siedzibie John Deere w Tarnowie Podgórnym (wielkopolskie) podczas spotkania z dziennikarzami, a na którym mowa była o Rolnictwie 5.0.

JDLink

John Deere zdając sobie sprawę jaka siła tkwi w technologii i nowoczesnych rozwiązaniach nieustająco szuka rozwiązań dla poprawy wydajności, optymalizacji pracy maszyn i całego gospodarstwa. Wprowadza w tym celu różne narzędzia, np. JDLink – zbiera większość danych rzeczywistych z maszyn i porównuje je w obrębie floty. Zebrane informacje są dostępne o każdej porze z dowolnego miejsca. W przypadku pojawienia się błędu, ich kody są automatycznie wysyłane do serwisu i pozwalaj na konserwację maszyny w czasie rzeczywistym. JDLink ulega stale modyfikacjom, Obecnie zarządza się operacjami wg lokalizacji czy zadania. W przyszłości ma być także być możliwe zarządzanie wg operatora i wg maszyny, którym przypisze się określoną operację do wykonania.

Centrum Operacyjne John Deere

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przesył danych z maszyn, może korzystać z nieodpłatnej, ogólnodostępnej platformy Centrum Operacyjnego John Deere. Powstała ona z myślą o gospodarstwach, w których oprócz marki John Deere użytkuje się maszyny innych firm. Platforma umożliwia importowanie i analizę danych agrotechnicznych z rożnych wyświetlaczy i odmiennych formatów. Data Connect łączy i skupia całą flotę (np. John Deere i Class) oraz zebrane dane agrotechniczne w jednym systemie. Można dowolnie z nich korzystać generując niezbędne raporty i analizy dla optymalizacji pracy w gospodarstwie. Na platformie możliwa jest modyfikacja informacji z Autotrac w dowolnym momencie, np. zmiany obszaru działek w wyniku sprzedaży/ zakupu ziemi. Z kolei aplikacja MyOperations, która także jest kompatybilna z platformą, lokalizuje maszyny i np. informuje o realizacji zadań z każdego pola na którym się znajdują. Po zakończeniu zadań dane są przesyłane na konto użytkownika w Centrum Operacyjnym, można je w każdym momencie podejrzeć z dowolnego urządzenia. Analizator pola na koncie użytkownika zbiera informacje m.in. obszaru uprawy, wielkości plonu danego pola itd. Jest to pomocne przy układaniu płodozmianu (terminu siewu, gatunku, odmiany), który także można tutaj zaplanować dla każdego pola, a plan dalej udostępnić.

Aplikacje pomocne w pielęgnacji upraw

Dla lepszej ochrony i pielęgnacji upraw platforma Centrum Operacyjnego John Deere umożliwia dobór narzędzi z innych firm, np. od Pessl, Basf, Syngenta.

Przykładowo aplikacja FildClimate (Pessl Instruments) dostarcza dane na temat prognozy pogody, informacje agrotechniczne o oknie czasowym dla zabiegów opryskiwania i kiedy jest najbardziej korzystny moment dla przeprowadzenia oprysku. Wskazuje modele chorobowe dla wybranych gatunków, np. pszenica, ziemniak, kukurydza, także dla niektórych warzyw i owoców (ponad 80 modeli chorobowych dla 35 gatunków). Dla poprawy dokładności pomiarów najlepiej, gdy stacje monitorowania (IMetos), np. pogody, wilgotności gleby i opadów, szkodników są zamontowane na obszarze gospodarstwa i z nich są zbierane dane. Rozwiązania od firmy Pessl w naszym kraju dostarcza Metos Polska.

Xarvio to propozycja w ramach SmartFarming od Basf, w obrębie której do dyspozycji rolnik ma szereg użytecznych funkcji. Przykładowo Xarvio Field Manager służy do wspomagania decyzji zabiegowych dotyczących ochrony upraw na bazie przewidywanego rozwoju roślin uprawnych oraz ryzyka porażenia przez patogeny. Towarzyszy rolnikowi w prowadzeniu uprawy od siewu (mapy zmiennego wysiewu) poprzez pielęgnację (mapy zmiennego nawożenia, dokumentacja nawadniania) do zbioru. Xarvio Scouting na podstawie zdjęć rozpoznaje choroby, chwasty, szkodniki, uszkodzenia liści, stan odżywienia roślin azotem. Xarvio to rozwiązanie SmartFarming dla 50 gatunków upraw i ponad 30 modeli agronomicznych wprowadzone dotychczas w ponad 40 krajach.

MyField to aplikacja firmy Syngenta, która pełni funkcję doradczą. Przekazuje dane odnośnie prognoz pogody na najbliższe 14 dni, raporty InfoPole – informacje na temat zagrożeń w rzepaku, zbożach kłosowych, kukurydzy wraz z komentarzem. Ponadto aplikacja jest zintegrowana z ministerialnym rejestrem środków ochrony roślin i dostarcza informacji o etykietach śor. Wyszukuje odpowiednio po uprawie, zagrożeniu, typie środka i wskazuje nazwy zarejestrowanych w kraju preparatów. Ma także inne przydatne rozwiązania. Zawiera atlas chorób i szkodników (ze zdjęciami), narzędzia pomiaru pola, kalkulatory rolnicze, karty pola do ewidencji zabiegów.

Algorytmy sztucznej inteligencji oprogramowania np. rożnych aplikacji mogą dalej być transformowane, dane zbierane i wykorzystywane w urządzeniach, maszynach. Ww. rozwiązania są niezbędne w przyszłościowym Rolnictwie 5.0, które zdominowane będzie przez różne roboty, przykładem może być ciągnik autonomiczny John Deere 8R.