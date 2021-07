Napływowi mieszkańcy wsi nadal problemem rolników

Nasilają się problemy rdzennych mieszkańców wsi związane z prowadzeniem działalności rolniczej w związku z osiedlaniem się nowych osób na terenach wiejskich, którym przeszkadza działalność rolników, hałas zapach z hodowli czy np. zapylenie.

Rolnicy obawiają się, że związku z ogłoszoną przez premiera możliwością budowania budynków mieszkalnych do 70 m2 bez pozwolenia na budowę, mogą one jeszcze bardziej wzrosnąć. Zdaniem organizacji rolniczych jedynym rozwiązaniem tych konfliktów jest umocowanie prawne działalności rolniczej np. w postaci ustanowienia kodeksu mieszkańca wsi. W tej sprawie piszą do resortu rolnictwa i i nich organów administracji państwowej odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich.

Odnosząc się do problemów rolników z prowadzeniem działalności rolniczej w związku z osiedlaniem się nowych mieszkańców na terenach wiejskich resort rolnictwa informuje, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, zdając sobie sprawę z występowania zjawiska niekontrolowanego rozlewania się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie związanego z odchodzeniem rolników od działalności rolniczej, a także napływem ludności z miast na tereny wiejskie lub podmiejskie, przygotowuje systemowe zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bierze udział w tych pracach, dbając o jak najszersze uwzględnienie poruszonych przez Państwa kwestii zapobiegania konfliktom przestrzennym i społecznym, wynikającym z immisji związanych z prowadzeniem prac rolnych – mówi Anna Gembicka, sekretarz stanu w MRiRW.

Według aktualnych przepisów to wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest odpowiedzialny za kształtowanie polityki przestrzennej na obszarze gminy i to wskazany organ gminy realizuje zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada uprawnień do tworzenia, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź ingerencji w decyzje o warunkach zabudowy – dodaje Gembicka.