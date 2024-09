Napęd gąsienicowy na trudne warunki. Claas zaprasza do testów

Siedem do dziewięciu na dziesięć nowych kombajnów zamawianych przez rolników w Wielkiej Brytanii czy USA, ma podwozia gąsienicowe. Ten typ przeniesienia napędu jest w rolnictwie coraz bardziej doceniany, a obecnie można osobiście sprawdzić zalety maszyn Claas wyposażonych w ten napęd na swoich polach.

Tegoroczny przebieg pogody: majowe upały, momenty suszy oraz lokalne opady deszczu spowodowały zaburzenia w wegetacji zbóż. Zatarł się dotychczasowy podział na żniwa małe i duże. Gotowość zbiorczą uzyskały ozime prawie równocześnie: rzepak, jęczmień i zboża podstawowe – pszenica, pszenżyto. Ba, nawet jare mieszanki zbożowe.

Wpierw była włóka lub płozy, potem wynaleziono koło. A wózek gąsienicowy dla rolnictwa dopracował Claas. Tak wygląda ewolucja przeniesienia napędu na podłoże, a konkretnie na użytki rolne.

Nie chodzi tu tylko o rolę, która przez zbytnie opady atmosferyczne nasiąknie na tyle, że zawodzi trakcja kołowa. Gleba to przede wszystkim warsztat pracy – więc stopień jej ugniatania jest jednym z elementów, który przekłada się na jej dalszą produktywność. Zauważają to coraz częściej producenci rolni, zwłaszcza ci, którzy hołdują zasadzie rolnictwa regeneratywnego czyli konserwującej uprawie gleby.

Natomiast hodowców bydła, którzy wykorzystują łąki dla pozyskania paszy nie trzeba w ogóle przekonywać do tego, że ruń pastwiska podlega szczególnej ochronie. Współczesne podwozia gąsienicowe, jeśli mają system ochrony na uwrociach, umożliwiają zmniejszenie powierzchni przylegania gąsienic podczas zawracania.

Kombajn na gąsienicach koparki?

Doświadczenie koncernu w zakresie podwozi gąsienicowych sięgają 1987 roku. Na rynku pojawił się wówczas model kombajnu Dominator CS na dwóch wózkach gąsienicowych od firmy Caterpillar. Tylko kilka z nich było używanych w Europie, np. w Wielkiej Brytanii, większość maszyn trafiła do USA.

Głównym minusem tej konstrukcji był kiepski komfort jazdy – ze względu na brak amortyzacji. Szerokość też robiła swoje: maszyna przekraczała 4 m i nie nadawała się do jazdy po szosach w Europie.

Korzyści z zastosowania gąsienicy zamiast koła były jednak tak nęcące, że wiele firm w branży rolnej na świecie zaczęło pracować w tym kierunku. Początkowo zakładano osadzenie na nich najcięższych maszyn – kombajnów.

Praktyka pokazała, że mocne kompetencje Claas Industrietechnik (CIT) z Paderborn w Niemczech – tam, gdzie powstają bezstopniowe skrzynie biegów CVT – pozwoliły stworzyć najbardziej zaawansowane technicznie podwozia z napędem gąsienicowym. To one stały się wzorem i punktem odniesienia w branży.

Już w 1997 r. kombajny Lexion w opcji wyposażano w wózki gąsienicowe. W kolejnych ich generacjach – w 2004 roku – znacznie poprawiono komfort jazdy. Dodano gumowe amortyzatory, które wzbogaciły osie dotychczas sztywno zamontowanych podwozi.

W 2011 r. pojawiło się zawieszenie hydropneumatyczne Terra Trac (TT). Umożliwiło ono znaczną poprawę dopasowania wózka trakcyjnego gąsienicy do podłoża. To pozwoliło rozpędzać maszyny na szosie do 40 km/h.

I nagle nastąpił przełom. Do zalet technologii TT przekonało się coraz więcej rolników i usługodawców. Kombajn samobieżny, na gąsienicach, niewymagający transportu na lawecie – to było to.

Pomogła sprawna akcja marketingowa, w której gąsienicowy Claas umykał nawet policji z radarem. Najważniejsze są jednak walory techniczne: trakcja, duża odporność na grząski grunt, dbałość o glebę…

Obecnie udział tego typu podwozi w zamówieniach dla samej serii Lexion wynosi ponad 50 procent. Do USA jedzie 70 procent modeli Lexion na gąsienicach, a do Wielkiej Brytanii ponad 90 procent.

W roku 2019 CLAAS rozpoczął seryjną produkcję dwóch modeli ciągników z serii Axion Terra Trac, która została pokazana jako prototyp na targach Agritechnica w 2017 r. Do dziś są to jedyne ciągniki półgąsienicowe z pełną amortyzacją dostępne na rynku. Rok później pojawia się sieczkarnia Jaguar ze zintegrowanym podwoziem gąsienicowym. Stosowane tam podwozia mają opatentowany system ochrony na uwrociach, który umożliwia zmniejszenie powierzchni przylegania gąsienic podczas zawracania. W 2021 roku seria Trion także uzyskała w opcji gąsienice TT.

Ciągnik Axion serii 900 z napędem Terra Trac uzyskał niższe zużycie paliwa o 15,6% i jednocześnie wyższą wydajność o 21,3% w porównaniu do wersji kołowej co potwierdziły testy polowe. Test również potwierdził, że nacisk ciągnika Axion serii 900 TT jest o 15-20% niższy na podłoże (warstwę uprawną 0-25 cm) podczas pracy w porównaniu z wersją kołową.

Najnowsza premiera maszyny z Terra Trac miała miejsce na Agritechnice 2023. Ciągnik Xerion TT seria 12 to kwintesencja zwrotności na gąsienicach. W nowym ciągniku XERION 12 za osiągi w zakresie trakcji odpowiada dopracowana sztywna rama, dwie skrętne osie, skrzynia bezstopniowa CMatic. W Europie można zamówić ciągnik Xerion serii 12 tylko i wyłącznie na wózkach gąsienicowych TT, ze względu na szerokość maszyny.

Każdy wózek wyposażony jest w odrębny układ smarowania i układ tłumienia drgań. Do ciągników Xerion serii 12 dedykowane są do wyboru dwie o szerokości gąsienic: 914 mm lub 762 mm. W przypadku tej ostatniej wersji szerokość całego pojazdu utrzymuje się poniżej trzech metrów. Prędkość jazdy na podwoziu gąsienicowym to maks. 40 km/h przy prędkości obrotowej silnika 1400 obr./min..

Jak więc widać, przyszłość przed gąsienicą w rolnictwie rysuje się całkiem dobrze! Tym bardziej, że w ofercie Claas zaczynają się pojawiać maszyny autonomiczne. Także na… gąsienicach.

Z tego względu firma Claas zaprasza wszystkich, którzy chcą się przekonać się o wyższości gąsienicy TT nad kołem i przetestować ciągnika z napędem gąsienicowym Terra Trac na swoim polu do kontaktu z autoryzowanymi Dealerami Claas w celu omówienie ustalenia szczegółów.

źródło: Claas