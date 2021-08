Należy zmienić przepisy dotyczące wystawiania faktur przy zakupie produktów od rolników

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskuje do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów dotyczących wystawiania faktur przy zakupie płodów rolnych od rolników ryczałtowych.

– Obecne przepisy stanowią, że podmiot kupujący musi wystawić fakturę dostawcy i w ciągu 14 dni zapłacić. W przypadku dużych firm taka procedura jest realna do wykonania. Jest problem w przypadku małych firm, obsługujących często swoje stoiska. Rolnik produkuje np. kapustę, jedzie na giełdę, gdzie sprzedaje w partiach po 50 główek, czyli za bardzo niską wartość bo ok 100 zł. Kupujący powinien wystawić fakturę na zakup i dokonać według obecnych przepisów zapłaty przelewem z uwzględnieniem podatku VAT. Sprzedający znając kupującego może na taką procedurę przystać, jednak w przypadku takiej formy sprzedaży często kupujący i sprzedający nie znają się i tym samym nie dochodzi do transakcji, lub jest ona dokonywana z pominięciem podatków – uzasadnia Bronisław Węglewski, prezes IRWŁ.

Według izby rolniczej sytuację taką można by zmienić wprowadzając przepisy pozwalające na wystawianie faktur VAT RR gotówkowych w momencie zawierania transakcji.