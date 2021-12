Najwyższe ceny złomu już za nami. Złom stalowy tanieje

Jeszcze pod koniec lipca tego roku tona rudy żelaza 62 proc. kosztowała ponad 223 dolary. Obecnie jej cena spadła do “zaledwie” 106,49 USD/t. Rzecz jasna przekłada się to na spadki złomu stalowego. I chociaż nie są one tożsame ze spadkami cen rudy, to za złom otrzymamy obecnie sporo mniej pieniędzy niż na półmetku tego roku. Ile kosztuje złom?

Złom stalowy N10, a więc mieszany, jeszcze w lipcu kosztował nawet 1,45 zł/kg. Obecnie o tak wysokich cenach możemy już zapomnieć; z przeglądu ofert wynika, że najczęściej spotykaną ceną za złom tej klasy jest 1,10 zł/kg. Jeszcze mniej otrzymamy za stal cienką, której ceny zazwyczaj zawierają się w przedziale 0,90-1 zł/kg. Złom żeliwny kosztuje, podobnie jak N10, ok 1,10 zł/kg, zaś za złom gruby można otrzymać do ok. 1,40 zł/kg, chociaż jeszcze kilka miesięcy temu oferowano zań 1,70-1,80 zł/kg.

Spadki cen nie dotyczą złomu miedzianego; podczas gdy milbera kosztowała w połowie roku średnio ok. 30 zł/kg, tak obecnie jej cena dochodzi nawet, choć rzadko, do 33-34 zł/kg. Najczęściej można jednak spotkać oferty opiewające na 30 zł/kg, można więc podsumować, że na rynku złomu miedzianego niewiele się zmieniło, co zresztą obrazują także wykresy cen rudy miedzi, znacznie bardziej stabilne w ciągu ostatnich kilku miesięcy od wykresów cen stali.

Wzrosła natomiast cena aluminium. Podczas gdy za mieszany złom aluminiowy płacono w lipcu 3,50-4 zł/kg, obecnie płacą za nie 5-6,50 zł/kg.