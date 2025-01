Największy nakład gazety na rynku mediów rolniczych mają Wiadomości Rolnicze Polska

Nasza gazeta Wiadomości Rolnicze Polska dociera do Was, naszych czytelników w największej liczbie egzemplarzy w kraju spośród tytułów rolniczych! Potwierdzają to wyniki Polskiego Badania Czytelnictwa.

Według Polskiego Badania Czytelnictwa (PBC) w trzecim kwartale średnie rozpowszechnianie bezpłatne “Wiadomości Rolniczych Polska” (AgroHorti Media) wynosiło 51 500 egz. Stanowi to wzrost o 5,10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku, informuje press.pl

Czytaj Wiadomości Rolnicze Polska także on-line

Na podium (III miejsce) znalazł się magazyn “Top Agrar Polska”, także z naszego wydawnictwa AgroHorti Media – 28 980 egz. Z całej puli płatnie rozpowszechniane były średnio 22 801 egz.

W segmencie tygodników rolniczych jest tylko “Tygodnik Poradnik Rolniczy” (AgroHorti Media), którego średnie rozpowszechnianie wydania wynosiło 36 177 egz., z czego rozpowszechnianie płatne to 32 507 egz.