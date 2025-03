Największy, najmocniejszy, najdroższy ciągnik na Agrotechu. Case IH Quadtrac 715 (video)

Co prawda światowa premiera modelu Case IH Quadtrac 715 miała miejsce w III kwartale 2023 roku, ale dopiero teraz polscy klienci mieli okazję zobaczyć na żywo ten model na targach w kraju, czyli podczas jubileuszowej XXX edycji Agrotechu w Kielcach i trzeba uczciwie przyznać, że chętnych do oglądania nie brakowało.

reklama

reklama

Największy Quadtrac ma ponad 700 koni

A było co oglądać, bo ciągnik imponuje nie tylko gabarytami i mocą. Biorąc pod uwagę te parametry zdecydowanie wyprzedzał w Kielcach konkurencję. Maszyna w stosunku do poprzednika została zmodernizowana w wielu aspektach i nie chodzi tu tylko o moc. Topowy model Quadtrac 715 jaki widzieliśmy w Kielcach jest napędzany najnowszym silnikiem Cursor firmy FPT o pojemności skokowej 15,9 l z dwustopniową turbosprężarką. Całość rozwija moc nominalną 715 KM i maksymalną 778 KM. Do tego dołożono ulepszony układ napędowy Powershift, czy też gąsienicowy układ jezdny do prac ciężkich, mający większą powierzchnię kontaktu z podłożem (5,7 m2).

Case Quadtrac 715 jest inny

Na zewnątrz nowy ciągnik Quadtrac 715 odróżnia się od innych modeli z tej serii poprzez charakterystyczne wzornictwo maski. Maskę, która została podniesiona o 31 proc., aby ułatwić wykonywanie prac konserwacyjnych. Można ją otwierać za pomocą elektrycznego siłownika, do którego obsługi służy przycisk znajdujący się w zamykanej skrzynce obok stopni do kabiny.

reklama

reklama

reklama

Odświeżona została również stylistyka świateł z nowymi reflektorami drogowymi z diodami LED i reflektorami roboczymi o większym o 11 proc. natężeniu światła wynoszącym 25 420 lumenów. Uzupełnieniem tego są nowe, montowane na kabinie trzy zestawy reflektorów roboczych o natężeniu światła równym 45 600 lumenów i zasięgu działania 360 stopniu.

reklama

Klienci wolą największego Quadtraca

Wydawać by się mogło, że zapotrzebowanie na tego typu ciągniki jest w naszym kraju znikome, ale jak usłyszeliśmy od przedstawicieli firmy Case IH rocznie w Polsce tego typu maszyn, które nie kosztują mało, bo cena prezentowanego w Kielcach modelu to około 3 mln zł netto, sprzedaje się około 10 sztuk. Co warte uwagi zwykle nabywców, pomimo tego że seria Quadtrac składa się z kilku modeli, znajdują z reguły tylko te najmocniejsze maszyny. Tak było w poprzedniej serii i tak prawdopodobnie będzie przy aktualnej gamie modelowej.

reklama

reklama