Największy kombajn Case IH niebawem trafi do Europy. Ile ma koni i z jakim hederem będzie pracował?

Case IH poszerza swoją ofertę o nowe modele kombajnów Axial-Flow AF, które zapewniają jeszcze większą wydajność i niezawodność, ale i więcej mocy. W Europie dostępne będą dwa modele – AF9 o mocy 635 KM oraz AF10 o mocy 775 KM.

Nowa generacja kombajnów Axial-Flow pojawiła się w 2024 roku, kiedy to Case IH wprowadził na rynek nową linię kombajnów Axial-Flow AF, która zastąpi wcześniejsze serie 150 i 250. Nowe modele charakteryzują się lepszą wydajnością, nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i komfortem dla operatora.

Produkcja obejmuje trzy modele: AF9, AF10 i AF11. Dwa pierwsze modele wyposażone są w pojedynczy rotor i będą dostępne w Europie. Największy dwurotorowy model AF11, będzie dostępny tylko na rynkach zagranicznych.

Mocne i oszczędne silniki w nowych kombajnach Case IH

Model AF9 napędza sześciocylindrowy silnik FPT Cursor 13 o pojemności 12,9 litra i mocy 635 KM. Większy model AF10 ma 15,9-litrowy silnik FPT Cursor 16 o mocy 775 KM. Silniki te pracują na niskich obrotach (2100–1900 obr./min.), co zwiększa zarówno ich żywotność, jak i oszczędność paliwa. Okresy międzyprzeglądowe dla tych jednostek napędowych wynoszą aż 750 godzin.

Najwydajniejszy system transportu i omłotu

W modelach kombajnów AF9 i AF10 wzmocniono gardziel, co pozwala na montaż bardzo szerokich hederów. Model AF9 może pracować z hederem o szerokości do 15,2 m, a AF10 – nawet 18,6 m.

Opatentowany system SFS (Synchronized Feed System) zapewnia równomierne podawanie plonu. Sama architektura i wymiary układu młócącego, separującego i czyszczącego są takie same w obu maszynach. Nowoczesna przekładnia bezstopniowa PowerPlus CVT Drive pozwala precyzyjnie dostosować prędkość wirnika w zakresie od 235 do 1185 obr./min., co gwarantuje skuteczne młócenie i separację ziarna.

Nowoczesny system czyszczenia i pojemne zbiorniki w nowych kombajnach Case IH

System czyszczący Cross-Flow Cleaning Plus obejmuje sito o powierzchni 8,76 m² i automatyczną regulację kompensującą nachylenie terenu do 28%. Pojemność zbiornika na ziarno w AF9 wynosi 16 000 l, a w AF10 – 20 000 l. Szybkość rozładunku to odpowiednio 159 i 210 l/s.

Dostępne są cztery konfiguracje rur wyładowczych, z których największy model ma wysięgnik o długości 11,5 metra. Do rozdrabniania i rozrzucania produktów ubocznych klient może wybrać pomiędzy zintegrowanym urządzeniem MagnaCut, a opcją MagnaChop, która może intensywniej rozdrabniać słomę i łodygi.

Wygodna kabina i nowoczesne technologie

Kombajny Axial-Flow AF posiadają nowoczesną kabinę ze znakomitą widocznością i ergonomicznym wyposażeniem. Dzięki systemowi Harvest Command oraz RowGuidePro operator może łatwo sterować pracą maszyny za pomocą dłoni, a wyświetlacz Pro 1200 ułatwia obsługę wszystkich funkcji kombajnu.

Pakiet Connectivity Included pozwala na przesyłanie danych do aplikacji FieldOps, co umożliwia bieżące monitorowanie pracy kombajnu Case IH . System Safe-Guard Connect zapewnia pełną kontrolę kosztów i serwisowania, a także wsparcie techniczne na odległość.

Pojawiające się właśnie na rynku nowe kombajny Case IH Axial-Flow AF to idealne rozwiązanie dla rolników szukających wysokiej wydajności, niezawodności i nowoczesnych technologii.

