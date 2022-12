Największa podwyżka ceny pszenicy od końca października. Mocno w górę kukurydza i rzepak

Wczorajsza sesja na paryskim Matifie upłynęła pod znakiem dużych podwyżek cen zbóż i rzepaku. Pszenica zdrożała o 7,5 EUR/t do 304 EUR/t, rzepak o 16,5 EUR/t do 572,5 EUR/t, zaś kukurydza o 6,75 EUR/t do 290 EUR/t.

Ostatni tak duży wzrost ceny pszenicy notowany był pod koniec października, kiedy to Rosja wycofała się z umowy zbożowej. Zagrożone są uprawy pszenicy w USA, gdzie prognozowane są mrozy przy jednoczesnym braku pokrywy śnieżnej. Na wzrost cen wpłynęło także słabnące euro.

– W przypadku kukurydzy głównym tego powodem mógł być raport ukraińskiego ministra rolnictwa, według którego produkcja w tym roku może wynieść zaledwie 22-23 mln ton. W porównaniu z 2021 r., kiedy zebrano prawie 42 mln ton, byłby to ogromny deficyt – informuje serwis Kaack.

Ceny rzepaku korzystały ze wzrostu cen zbóż i ropy naftowej.