Najwcześniejsze odmiany kukurydzy

W Krajowym Rejestrze jest kilkanaście odmian kukurydzy, które zaliczyć można do najwcześniejszych. Na przestrzeni ostatnich trzech lat wpisano cztery takie mieszańce.

Do najwcześniejszych odmian kukurydzy znajdujących się w Krajowym Rejestrze (KR) zaliczyć można: ES Scorpio (FAO 210), KB 1903 (FAO 190), LG 30179 (FAO 200), MAS 11K (FAO 200), Rogoso (FAO 210), Rywal (FAO 210), Selista (FAO 210), SM Polonia (FAO 200), SM Pomerania (FAO 200), SM Vistula (FAO 210). Z ww. najdłużej, bo od 2005 r. w rejestrze znajduje się odmiana KB 1903, natomiast ostatnie cztery mieszańce uzyskały wpis do KR na przestrzeni lat 2019-2020 – poniżej przedstawiamy ich charakterystykę.

Selista (KR 2020) – odmiana wczesna (FAO 210), dwuliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. Ziarno typu flint. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i łodyg, – średnia, na głownię kolb i łodyg, – dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone. Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.

SM Polonia (KR 2020) – odmiana wczesna (FAO 200), trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb, głownię kolb i łodyg – średnia, fuzariozę łodyg – duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.

SM Vistula (KR 2020) – odmiana wczesna (FAO 210), trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. Udział ziarna w masie kolby dość mały. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i łodyg, głownię kolb – średnia, na głownię łodyg – duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.

SM Pomerania (KR 2019) – odmiana wczesna (FAO 200), trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna poniżej średniej. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb oraz głownię łodyg dość duża, na głownię kolb – średnia; na omacnicę prosowiankę średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.

Siew najwcześniejszych odmian kukurydzy pozwala na swobodne wykorzystanie pola po zbiorze takich mieszańców i np. zasiew poplonów. Często cena za tonę ziarna z wczesnego zbioru jest wyższa niż ta, którą można uzyskać gdy później w trakcie sezonu. Korzyści z tego wynikające nie mogą jednak przysłaniać konieczności dopasowania długości okresu wegetacyjnego do regionu i warunków w nim występujących. Najwcześniejsze odmiany do FAO 200 siać można na południu kraju, w rejonach podgórskich, mieszańce o kierunku użytkowania na ziarno do FAO 210 nadają się do siewu w północnej Polsce.