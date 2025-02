Najstarszy w Polsce kombajn Claas? Pomóżcie mam taki znaleźć

Choć przyzwyczailiśmy się do widoku nowych kombajnów firmy Claas, to przyznacie, że te stare mają swój urok. Postanowiliśmy przyjrzeć się z bliska tej maszynie, a przy okazji mamy do was prośbę.

W naszej redakcyjnej pogoni za maszynami rolniczymi spotykamy czasem piękne perełki. Tak było i w tym przypadku, gdy w Kudowie Zdroju w muzeum Szlak Ginących Zawodów spotkaliśmy taki wspaniały kombajn zbożowy firmy Claas.

To Class Columbus znany także jako Class Europa, bo i pod tą nazwą występował na zagranicznych rynkach. Jest w urzekająco dobrym, oryginalnym stanie, choć widać już po nim lata intensywnej pracy. To właśnie magia starych maszyn rolniczych, po których widać pracę, a nie widać zmęczenia nią.

Boxer w Claasie? – da się!

Niemiecki Claas Columbus produkowany był w latach 1958-1970. Do jego napędu służyły trzy silniki – oczywiście nie jednocześnie, ale do wyboru. Ciekawostką jest, że tylko jeden z nich 34-konny był silnikiem wysokoprężnym o pojemności 1,8 l. Dwa pozostałe 29 i 39-konne silniki były zasilane benzyną i pochodziły ze stajni VW, czyli były silnikami typu boxer.

Columbus/Europa posiadał mechaniczną przekładnię z trzema przełożeniami. Pozwalała ona na pracę lub jazdę z prędkością od 1,4 do 16 km/h. Sam zespół tnący Columbusa miał szerokość roboczą 180 cm, a w środku pracowały trzy wytrząsacze.

Szerokość tego Claasa wynosiła niecałe 2,4 m, przy wysokości 2,5 m. Długość – nieco ponad 8,5 metra – czyniła go niesłychanie zwrotnym i kompaktowym kombajnem. Przyczyniała się do tego także waga, która wynosiła 2,1 tony. Mimo tak filigranowych rozmiarów, konstrukcja mogła udźwignąć na sobie zbiornik ziarna o pojemności 1100 litrów.

Tu trzeba wspomnieć, że w modelu Claas Europa, który był przeznaczony na eksport, silnik miał 45 KM. Szerszy był też sam heder, bo rozrósł się do 2,1 m. W tej wersji większy był też zbiornik – 1700 litrów, a waga całkowita wzrosła o ponad tonę do 3600 kg.

Przy dzisiejszych okrętach żniwnych Claasa, parametry Columbusa i Europy mogą wzbudzać zdziwienie. Pamiętajmy jednak, że to właśnie na takich małych dziś kombajnach urosło europejskie rolnictwo.

Najstarszy kombajn Claas w Polsce – szukamy

Mamy do was prośbę. Pomóżcie nam znaleźć najstarszy kombajn firmy Claas w Polsce. Nie musi pracować, ale powinien być przynajmniej w stanie zbliżonym do tego jaki macie na zdjęciach, czyli w całości.