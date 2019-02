Najnowszy kombajn NH do zbioru kukurydzy

Z początkiem listopada w miejscowości Przylepki koło Śremu w Gospodarstwie Rolnym Mróz firma New Holland wraz z lokalnym dealerem Raiffeisen Agro Technika przeprowadzili polowe pokazy zbioru kukurydzy najnowszym kombajnem rotorowym CR 9,90 Revelation wyposażonym w 8-rzędową przystawkę.

– Przypomnijmy, że 40 lat temu marka New Holland wprowadziła do produkcji kombajnów technologię Twin Rotor™, rewolucjonizując technikę zbioru plonów. Kombajny CR Revelation stanowią kontynuację tej tradycji, łącząc ją z najnowocześniejszą technologią – zapewniają najwyższą jakość materiału dzięki łagodnemu systemowi omłotu i separacji. To sprawia, że kombajny New Holland z serii CR Revelation są godnym zaufania partnerem każdego rolnika – powiedział Łukasz Chęciński.

Parametry techniczne

Najbardziej zaawansowany model, CR10.90 to najmocniejszy i najbardziej wydajny przedstawiciel serii CR Revelation [max moc ponad 700 KM]. Silnik wysokoprężny, FPT Industrial Cursor 16 o mocy 700 KM, który zasila model CR10.90, zapewnia stałą i niezawodną moc. Pozwala to pracować przez 24 godziny na dobę – także dzięki systemowi automatycznego prowadzenia IntelliSteer®.

Układ zdalnej regulacji łopatek rotora Dynamic Flow Control™ umożliwia modyfikację ich położenia w czasie jazdy w zależności od stanu uprawy roślinnej, co przekłada się na wzrost wydajności nawet o 20%. Opcjonalna, zmodyfikowana rolka Dynamic Feed Roll™ z wbudowanym dynamicznym zabezpieczeniem przed kamieniami steruje przepływem masy żniwnej, zapewniając płynny przebieg procesu omłotu.

Wysokowydajna technologia Twin Rotor™ zapewnia delikatny omłot i pozwala osiągnąć najwyższą jakość ziarna i słomy. Nowy model kombajnu posiada najniższy w branży współczynnik uszkodzonego ziarna – na poziomie 0,1%. Technologia Dynamic Feed Roll™ pełni również funkcję mechanicznego chwytacza kamieni w czasie jazdy, a nowe palce wciągające pozwalają zbierać słomę jeszcze delikatniej. Nowa technologia Opti-Spread™ Plus w połączeniu z rozrzutnikiem sieczki zapewnia bardziej równomierne rozprowadzanie resztek pożniwnych na całej szerokości roboczej kombajnu.

We wszystkich modelach serii CR Revelation zastosowano wiodącą w sektorze technologię ECOBlue™ HI-eSCR, która zapewnia zgodność z bardziej rygorystyczną normą dotyczącą emisji spalin Tier 4B, jednocześnie zachowując wydajność typową dla kombajnów CR Revelation. W połączeniu z długimi, 600-godzinowymi odstępami międzyserwisowymi oraz systemem SmartTrax™, który ogranicza ugniatanie gleby, zapewnia to znaczące oszczędności.

Niezrównana przyjemność pracy

Kabina Harvest Suite™ Ultra została zaprojektowana tak, aby zagwarantować najwyższy komfort podczas pracy i ergonomię. Przestronna kabina o kubaturze 3,7 m³ i powierzchni przeszklonej 6,3 m² pozwala zwiększyć komfort i dokładność pracy. Poziom hałasu o wartości zaledwie 73 dBA sprawia, że jest to najlepiej wyciszona kabina dostępna na rynku. Ustawienie kolorowego, ultraszerokiego ekranu dotykowego IntelliView™ IV o przekątnej 26,4 cm można zmieniać, dopasowując kąt widzenia do indywidualnych potrzeb operatora. Maszyny z serii Revelation wyposażone są nowy pakiet oświetlenia LED, który ułatwia utrzymanie widoczności po zmroku.

W zależności od modelu kombajnu – dostępne są przystawki składane z 6 lub 8 rzędami, natomiast sztywne zespoły żniwne są dostępne w konfiguracjach 12-rzędowych. Zarówno wersja sztywna, jak i rozkładana, zapewniają maksymalną wydajność i niezawodność prac żniwnych.

Krótsze dzioby lepiej nadążają za konturami gruntu, zapobiegając ugniataniu zbiorów. Układ specjalnie wyprofilowanych osłon kieruje kolby kukurydzy do tyłu zespołu żniwnego, minimalizując straty. Wymienne elementy cierne wydłużają okres trwałości użytkowej zespołów żniwnych, a wszystkie dzioby są unoszone do góry na samonośnych siłownikach gazowych, co ułatwia czyszczenie i konserwację. Nowa technologia regulacji czoła zespołu żniwnego umożliwia zdalną regulację ustawienia tego elementu pod optymalnym kątem.

Wszystkie zespoły żniwne do kukurydzy marki New Holland zostały zaprojektowane w celu zapewnienia doskonałej wydajności niezależnie od obrabianych upraw. Rolki obrywające są wyposażone w cztery noże, które dynamicznie i sprawnie ściągają łodygi każdej wielkości. Szczelinę walców obrywających można regulować elektronicznie z kabiny w celu dopasowania ich do różnych rozmiarów łodyg i kolb. Opcjonalne rozdzielacze obrotowe dodatkowo zwiększają wydajność podczas pracy w kukurydzy wyległej. W systemie istnieje możliwość instalacji zintegrowanych rozdrabniaczy łodyg, które nadają się idealnie do prac wymagających minimum czynności uprawowych. Funkcja indywidualnej pracy w rzędach zapewnia natomiast maksymalną elastyczność.

Poniżej fotorelacja z pokazów.

