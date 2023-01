Najmocniej w dół leci cena rzepaku. Co się dzieje? Podsumowanie tygodnia na rynku zbóż

Za nami kolejny nieudany tydzień jeśli chodzi o notowania na paryskim Matifie. Największe spadki cen notował w mijającym tygodniu rzepak, którego cena w ujęciu tygodniowym spadła aż o 33,75 euro za tonę do zaledwie 533 EUR/t na zamknięciu piątkowej sesji.

Rynek rzepaku

Przyczyn spadków cen rzepaku jest kilka, przy czym najważniejszy to bardzo duża skala importu tańszego ziarna do Unii Europejskiej m.in. z Kanady i Australii, (przy czym spadek wartości dolara australijskiego w połowie tygodnia jeszcze zwiększył konkurencyjność tamtejszego rzepaku). Dość wspomnieć, że unijny import rzepaku do 15 stycznia kształtował się na poziomie 4,2 mln ton, czyli o 45 proc. więcej rok do roku. Kolejne kwestie to rekordowe zbiory w Rosji szacowane na 4,6 mln ton oraz informacje o stopniowej rezygnacji Niemiec z wykorzystywania olejów roślinnych do produkcji biopaliw. Warto też zwrócić uwagę na poprawiające się warunki pogodowe w Argentynie ograniczający spekulacyjny popyt na soję; zwiększająca się światowa podaż nasion roślin oleistych raczej uniemożliwi w najbliższym czasie wzrost cen rzepaku.

Rynek pszenicy

Tutaj skala spadków była o wiele niższa niż w przypadku rzepaku; cena pszenicy spadła w ujęciu tygodniowym o 4 EUR/t do 284,75. IGC oszacowało światową produkcję pszenicy na 796 mln ton, czyli o 5 mln ton więcej niż wynosiły szacunki sprzed miesiąca.

Na europejski rynek pszenicy nadal największy wpływ ma konkurencja z regionu Morza Czarnego. Ponadto prognozy eksportu rosyjskiego ziarna zostały zwiększone o 1,5 mln ton do 45,5 mln ton. Rekordowe mają też być zapasy końcowe w tym kraju opiewające na 16,2 mln ton. FranceAgriMer podniósł prognozę eksportu pszenicy miękkiej do krajów trzecich o 300 000 ton do 10,6 mln ton i obniżył prognozę eksportu pszenicy miękkiej dla krajów UE o 90 000 ton do 6,64 mln ton.

W USA powierzchnia pszenicy jarej szacowana jest na 19,76 mln hektarów, czyli o 6,8 proc. r/r. Giełda zbożowa Buenos Aires spodziewa się argentyńskiego eksportu na poziomie 5,9 mln ton (-6,3 mln ton wobec średniej z pięciu lat). Tymczasem chiński import wzrósł w 2022 roku o 27 proc. do rekordowych 10 milionów ton.

Rynek kukurydzy

Cena kukurydzy spadła o 2 EUR/t t/t do 278 EUR/t. Szacunki IGC dotyczące zbiorów zostały obniżone o 5 mln ton do 1161 mln ton w porównaniu do szacunków z 21 listopada. Chiński import spadł w 2022 roku o 27 proc. do 20,6 mln ton, zaś w USA spodziewany jest wzrost areału w 2023 roku o 2,2 proc. do 36,6 mln ha. Późne zbiory na Ukrainie znacznie obniżają jakość ziarna.