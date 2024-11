Najlepszy steak na świecie i w Europie jest z Polski

Wołowina pochodząca z polskich rodzinnych gospodarstw została nagrodzona trzema międzynarodowymi wyróżnieniami oraz czterema złotymi medalami.

Firma ABP Poland otrzymała trzy międzynarodowe wyróżnienia oraz cztery złote medale podczas prestiżowej ceremonii World Steak Challenge 2024, która odbyła się w tym tygodniu w renomowanym steakhouse Smith & Wollensky w Londynie.

ABP Poland otrzymało dwa najwyższe wyróżnienia – zwycięzcy za The World Best Steak – tym samym polski producent pokonał producentów z Australii, Urugwaju i Argentyny. Ponadto ABP Poland zostało wyróżnione jako zwycięzca w kategorii Europe’s Best Steak.

Międzynarodowy konkurs World Steak Challenge umożliwia krajom produkującym wołowinę na całym świecie rywalizację o prestiżowe nagrody branżowe. ABP Poland było najbardziej utytułowanym polskim producentem podczas rozdania nagród, a wynik ten potwierdza pozycję firmy wśród wiodących przetwórców wołowiny w UE.

Ponadto ABP Poland otrzymało złote medale w kategoriach:

Red + White Platinum Fillet Steak

Red + White Platinum Ribeye Steak

Wołowina Ribeye Steak

Red + White Platinum Sirloin Steak

Łącznie w World Steak Challenge 2024 Grupa ABP Food zdobyła 42 medale – w tym 11 złotych, co stanowi kolejne potwierdzenie wysokiej jakości oraz unikatowych procesów produkcyjnych wykorzystywanych przez firmę.

– Jesteśmy niezwykle dumni, że zwyciężyliśmy w trzech międzynarodowych kategoriach oraz zdobyliśmy aż cztery złote medale za naszą działalność w Polsce. To już drugi raz, kiedy zdobyliśmy nagrodę The World’s Best dla naszego polskiego produktu, co podkreśla wysoką jakość polskiej wołowiny. Od czterdziestu lat dążymy do doskonałości łącząc wiedzę i doświadczenie z innowacyjnością – tym samym konsekwentnie dostarczając najlepszą wołowinę naszym klientom. Wyróżnienia oraz medale zdobyte podczas World Steak Challenge 2024 podkreślają jakość i wysoki poziom produkcji, dzięki którym nasza wołowina jest serwowana w restauracjach wyróżnionych gwiazdkami Michelin na całym świecie. Nasze zespoły w całej Europie wykazały się ogromnym zaangażowaniem w ciągu ostatniego roku – to jest wyjątkowe uznanie dla ich sukcesu – powiedział Kevin Cahill, dyrektor zarządzający, ABP Irlandia i Polska.

World Steak Challenge, który odbywa się już po raz dziesiąty, oferuje wiodącym producentom steków na całym świecie możliwość porównania swoich produktów z konkurencją oraz ma na celu podkreślenie korzyści płynących ze spożywania steków jako części zdrowej i zbilansowanej diety.

Zwycięzcy konkursu wyłaniani są w oparciu o uzgodnione na szczeblu międzynarodowym kryteria przez ponad 60 niezależnych ekspertów – najlepszych szefów kuchni, rzeźników, pisarzy oraz bloggerów kulinarnych, naukowców oraz pracowników handlu. Produkty są oceniane zarówno w postaci surowej, jak i gotowe do spożycia po obróbce termicznej.

ABP Poland jest wiodącym producentem wołowiny w Europie. Firma ściśle współpracuje

z rodzinnymi, lokalnymi gospodarstwami z całej Polski.