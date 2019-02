Najlepsze produkty turystyczne Mazowsza

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT) organizuje XV edycję Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych roku, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych służących rozwojowi konkurencyjnych produktów Mazowsza. Produkty mogą być zgłaszane w pięciu kategoriach (wydarzenie cykliczne, pakiet usług turystycznych – impreza turystyczna, obiekt, szlak, obszar) przez samorządy lokalne i gospodarcze, lokalne organizacje turystyczne, instytucje i twórców produktów turystycznych, stowarzyszenia i fundacje turystyczne, prywatnych przedsiębiorców (np. organizatorów imprez i wydarzeń) oraz organizatorów turystyki.

Zgłoszenia produktów na etapie regionalnym przyjmowane są przez MROT do 15 września br. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.polskapodajdalej.pl.

– Wybrane przez Kapitułę najciekawsze produkty turystyczne z Mazowsza, zostaną nagrodzone certyfikatem regionalnym oraz wyróżnieniami. Najlepsze trzy zgłoszone zostaną do etapu ogólnopolskiego, koordynowanego przez Polską Organizację Turystyczną, który będzie trwał do 27 października br. Przyznanie certyfikatu POT oznacza ogólnopolską promocję laureatów w ramach działań Polskiej Organizacji Turystycznej oraz informacje o produkcie w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych mediach. Dla turystów Certyfikat POT jest gwarancją jakości produktu turystycznego i zachętą do zaznaczenia go na mapie podróży – informuje MROT.

Źródło: MROT